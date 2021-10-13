سياسة
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تستمر 4 أيام.. الرئيس التركي يبدأ جولة إفريقية تشمل أنغولا ونيجيريا وتوغو
يجري الرئيس التركي جولة إفريقية تشمل ثلاثة بلدان، هي أنغولا ونيجيريا وجمهورية توغو تستمر 4 أيام.
تستمر 4 أيام.. الرئيس التركي يبدأ جولة إفريقية تشمل أنغولا ونيجيريا وتوغو
مع جولة أردوغان الإفريقية الأخيرة، يرتفع إجمالي البلدان التي زارها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، إلى 30 بلداً إفريقياً / AA
13 أكتوبر 2021

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء جولة إفريقية تشمل ثلاثة بلدان، هي أنغولا ونيجيريا وجمهورية توغو.

وتبدأ الجولة الأحد المقبل الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتستمر 4 أيام، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان نظيره الأنغولي جواو لورنسو، ويناقش الجانبان سبل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار.

كما يلتقي الرئيس التركي في أنغولا، ممثلين عن عالم الأعمال التركي والأنغولي.

وفي نيجيريا، حيث المحطة الثانية للجولة، يعقد أردوغان لقاء مع نظيره محمد بخاري، إلى جانب مشاركته في اجتماع منتدى الأعمال التركي النيجيري.

ومن المقرر توقيع 3 اتفاقيات في مجالات مختلفة خلال الزيارة لنيجيريا التي ستشهد أيضاً مباحثات حول مكافحة تنظيم "كولن" الإرهابي في البلد الإفريقي.

أما في توغو، المحطة الأخيرة للجولة، يلتقي أردوغان نظيره فور أسوزيمنا جناسينجبي، ليناقش الجانبان سبل تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 150 مليون دولار، نهاية العام الماضي.

وكانت سلطات توغو قد نقلت إدارة مدارس "كولن" الإرهابي، إلى وقف المعارف التابع لوزارة التربية التركية، وذلك بعد أن اكتشفت تورط الإدارات السابقة لتلك المدارس، في أعمال غير قانونية.

ومع جولة أردوغان الإفريقية الأخيرة، يرتفع إجمالي البلدان التي زارها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، إلى 30 بلداً إفريقياً، فيما زار بعض هذه البلدان لأكثر من مرة.

وكانت أول زيارة لأردوغان إلى بلد إفريقي عام 2004 حين زار مصر عندما كان رئيساً للوزراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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