سياسة
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رئيس "فيفا" يقترح تنظيم كأس العالم 2030 في إسرائيل بالشراكة مع الإمارات
في أول زيارة له إلى تل أبيب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقترح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في إسرائيل بالمشاركة مع دول أخرى بالمنطقة في مقدمتها الإمارات، جاء ذلك بعد أن شارك في حفل تهويدي أقيم فوق أقدم مقبرة إسلامية في القدس.
رئيس "فيفا" يقترح تنظيم كأس العالم 2030 في إسرائيل بالشراكة مع الإمارات
رئيس "فيفا" اقترح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في إسرائيل بالمشاركة مع دول أخرى بالمنطقة في مقدمتها الإمارات / AFP
13 أكتوبر 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو اقترح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في إسرائيل، بالمشاركة مع دول أخرى بالمنطقة في مقدمتها الإمارات.

جاء ذلك وفق ما أورده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان نشره على موقع "تويتر"، الثلاثاء.

وقال البيان إن بينيت التقى إنفانتينو في مكتبه بمدينة القدس، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس "فيفا" إلى إسرائيل.

وأضاف: "خلال حديثهما، أثار رئيس الفيفا فكرة أن تشارك إسرائيل، بالإضافة إلى دول المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، في استضافة كأس العالم 2030".

والثلاثاء، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه اعتذر عن استقبال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، رداً على مشاركته في حفل أقيم على أنقاض مقبرة "مأمن الله" الإسلامية في القدس.

وبيّن الاتحاد الفلسطيني في بيان أنه فوجئ بمشاركة إنفانتينو في حفل "تهويدي أقيم في (متحف التسامح)، المقام فوق مقبرة مأمن الله الإسلامية، بالقدس المحتلة".

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى أن مشاركة إنفانتينو في الحفل "تسييس للرياضة، ولن يخدم لا قضية السلام، ولا التسامح".

وشارك إنفانتينو، الاثنين، في حفل إطلاق "مركز فريدمان للسلام من خلال القوة"، الذي أقيم في مقر "متحف التسامح" المقام على أرض مقبرة مأمن الله بالقدس.

من جانبه استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان مشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في افتتاح ما يسمى “متحف التسامح“، الذي أقيم فوق أرض مقبرة “مأمن الله” الأثرية في مدينة القدس المحتلة، والتي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر.

و"مأمن الله" أقدم مقابر القدس وأوسعها حجماً وأكثرها شهرة، تقع في غربي القدس، وأقامت إسرائيل مرافق سياحية ومباني على أجزاء منها، بينها "متحف التسامح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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