سياسة
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في عقوبة مزدوجة نادرة.. السجن مدى الحياة لهندي قتل زوجته بأفعى الكوبرا
حكم القضاء الهندي بالسجن مدى الحياة في عقوبة مزدوجة نادرة، على رجل أدين بقتل زوجته مستخدماً أفعى كوبرا جعلها تلدغها وهي نائمة.
في عقوبة مزدوجة نادرة.. السجن مدى الحياة لهندي قتل زوجته بأفعى الكوبرا
الحكم بالسجن مدى الحياة على هندي أدين بقتل زوجته مستخدماً أفعى الكوبرا - أرشيفية / AP
13 أكتوبر 2021

قضت محكمة هندية على رجل هندي بالسجن مدى الحياة مرتين، في عقوبة مزدوجة نادرة، بعد إدانته بقتل زوجته مستخدماً أفعى كوبرا جعلها تلدغها وهي نائمة.

وفتحت الشرطة التحقيق بعد توجيه عائلة الزوجة، أوثرا، اتهاماً بالقتل ضد زوجها سوراج كومار (28 عاماً) قبل أن يُلقى القبض عليه العام الماضي.

وساورت الشكوك عائلة "أوثرا" (25 عاماً) التي وُجِدت مقتولة بلدغة أفعى الكوبرا على سريرها في مايو/أيار 2020، لأنها قبل أسابيع فقط من الحادث لُدِغت من قِبل أفعى روسل، وكانت تتعافى من آثار اللدغة.

وأكّدت الشرطة أن تحقيقاتها تشير إلى أن الزوج "سوراج" وقف خلف المحاولتين، كما أُلقي القبض على رجل ساعده في شراء الثعابين، ولكنه تحوّل لاحقاً إلى شاهد عدل في القضية.

وامتدت محاضر تحقيقات الشرطة إلى ألف صفحة تفصّل "المؤامرة" التي خطط لها ونفّذها "سوراج"، وفقاً لموقع "ليف لو" الهندي.

وبالإضافة إلى الحكم المؤبد المزدوج، قضت المحكمة بتغريم المدان بمبلغ 500 ألف روبية هندية (6635 دولاراً أمريكياً).

مصدر:TRT عربي
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