سياسة
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بمساعدة إسرائيل ودولة أخرى.. الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014
كشف تلفزيون النهار الجزائري أن "مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى سنة 2014. وذلك بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا".
بمساعدة إسرائيل ودولة أخرى.. الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014
السلطات الجزائرية تعلن أن المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014  / AA
13 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014.

وبحسب تلفزيون النهار الجزائري فإن "مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود بوادره إلى سنة 2014. وذلك بمساعدة منالكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا".

وأضاف التلفزيون أن المخطط "كان بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني بالتواطؤ مع أطراف من داخل الوطن يتبنون النزعة الانفصالية".

وسيبث التلفزيون الجزائري لاحقاً اعترافات مصورة "لعناصر شبكة إرهابية تتبنى النزعة الانفصالية تم تفكيكها بحر هذا الأسبوع. حيث كانت هذه الشبكة تخطط لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني تنفيذاً لمخطط دبره الكيان الصهيوني ودولة بشمال إفريقيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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