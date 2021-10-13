تجري القوات المسلحة التركية مناورات "نجمة الأناضول 2021" للبحث والإنقاذ في منطقة بحر إيجة، بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والبرية مستخدمة السفن والطائرات والمروحيات.

ويُنتظر أن تُجرى مناورات "نجمة الأناضول 2021" في المياه الإقليمية لبحر إيجة وأجواء المنطقة، بمشاركة عناصر مدنية وعسكرية.

وستقدّم كل من القوات المسلحة وقوات الدرك وحرس السواحل التركية مشاركة واسعة في مناورات البحث والإنقاذ.

وتهدف المناورات إلى تطوير القدرة على التدخل خلال عمليات البحث والإنقاذ، واختبار نظام القيادة عن بعد، خلال العمليات المشتركة، عبر إجرائها على مرحلتين.

وفي المرحلة الأولى، تتدرب القوات على تنفيذ أنشطة البحث والإنقاذ بشكل مشترك مع التركيز على كيفية التعامل مع اشتعال النيران في سفينة تجارية وغرقها في المياه الدولية.

وفي هذه المرحلة، تشارك مروحية بحث وإنقاذ من القوات البرية وطائرة بحث وإنقاذ وطائرة هليكوبتر بحث وإنقاذ من سلاح الجو وفرقاطة من البحرية من قيادة خفر السواحل و 4 زوارق لخفر السواحل.

أمّا المرحلة الثانية المقرر بدؤها في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فسيتم التدرب خلالها على عملية البحث والإنقاذ بناءً على معلومات تفيد باختفاء مجموعة من متسلقي الجبال.