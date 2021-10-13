سياسة
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متران و15 سنتيمتراً.. التركية "رُميسا" تصبح أطول امرأة بالعالم
بطول بلغ مترين و15 سنتيمتراً دخلت المواطنة التركية "رُميسا غلغي"، البالغة من العمر 24 عاماً، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بصفتها "أطول امرأة في العالم".
متران و15 سنتيمتراً.. التركية "رُميسا" تصبح أطول امرأة بالعالم
المواطنة التركية "رُميسا غلغي" تصبح "أطول امرأة في العالم"  / AA
13 أكتوبر 2021

دخلت المواطنة التركية "رُميسا غلغي"، البالغة من العمر 24 عاماً، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بصفتها "أطول امرأة في العالم".

ويبلغ طول "رُميسا" المقيمة في ولاية "قره بوك" شمالي تركيا، مترين و15 سنتيمتراً، وهي مصابة بمتلازمة "ويفر" (تجعل الجسم ينمو بسرعة أكبر من المعتاد).

وقالت في حديث للأناضول، الأربعاء، إنها سجلت عام 2014 الرقم القياسي في الموسوعة ضمن تصنيف "أطول فتاة تحت عمر الثامنة عشرة".

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية في الموسوعة قاست طولها من جديد بعد تقدمها بطلب للحصول على لقب "أطول امرأة في العالم".

وتابعت: "أخيراً جرى إقرار رقمي القياسي.. أنا فخورة لأنني سجلت الرقم القياسي العالمي للمرة الثانية".

وأوضحت أن طولها قيس من قبل اللجنة عام 2014 وكان مترين و13 سنتيمتراً، وبلغ هذه المرة مترين و15 سنتيمتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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