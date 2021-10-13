سياسة
2 دقيقة قراءة
تؤكد وضع القدس كمدينة "محتلة".. يونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين
اعتمدت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو)، خلال انعقاد الدورة الـ212 لمجلسها التنفيذي في العاصمة الفرنسية باريس، قرارين لمصلحة فلسطين، يؤكدان وضع القدس "كمدينة محتلة" وبطلان التدابير الإسرائيلية.
تؤكد وضع القدس كمدينة "محتلة".. يونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين
القراران يؤكدان وضع القدس كمدينة محتلة، وبطلان التدابير التي اتخذتها إسرائيل في المدينة المقدسة / Reuters
13 أكتوبر 2021

اعتمدت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو)، الأربعاء، قرارين لمصلحة فلسطين، يؤكدان وضع القدس "كمدينة محتلة" وبطلان التدابير الإسرائيلية، خلال انعقاد الدورة الـ212 لمجلسها التنفيذي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن اعتماد قراري "فلسطين المحتلة" و"المؤسسات الثقافية والتعليمية" جاء بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأوضح البيان أن القرارين "يؤكدان على وضع القدس كمدينة محتلة، وبطلان التدابير التي اتخذتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في المدينة المقدسة، وضرورة إلغائها فوراً".

وتضمن القراران "مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها المتواصلة غير المشروعة، والمتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق، والأشغال والمشاريع في القدس الشرقية، وحرمان الفلسطينيين من الحق في العبادة وفي التنقل وتشويه أصالة وسلامة المواقع التراثية في القدس خاصة وفلسطين عامة".

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية مع الضفة الغربية عام 1967، حيث تعتبر "أرضاً محتلة" وفق القانون الدولي، فيما تعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الموحدة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالتصويت على القرارين، وأكدت ضرورة تنفيذ قرارات أخرى تخص مواقع فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب).

كما دعت "المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني المسيحي والإسلامي".

وعبرت عن رفضها للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المواقع التراثية والدينية، وحظر وصول المصلين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين إليها.

وتقوم إسرائيل بأعمال حفر مستمرة في المسجد الأقصى، حيث أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (يديرها الأردن)، مطلع العام الجاري، وجود حفريات إسرائيلية في ساحة البراق وقرب باب المغاربة المؤدي إلى المسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us