سياسة
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الطائر الحديدي.. صرح تركي جديد بمجال الصناعات الجوية الوطنية
تواصل شركة توساش التركية أعمالها للانتهاء من بناء منشأة جديدة تحمل اسم "الطائر الحديدي"، ستكون ذات أهمية كبيرة في إطار تعزيز البنية التحتية اللازمة لتطوير وتصنيع الطائرات والمقاتلات الوطنية لا سيما طائرة HURJET التركية ومكوناتها المختلفة.
الطائر الحديدي.. صرح تركي جديد بمجال الصناعات الجوية الوطنية
منشأة "الطائر الحديدي" ستكون ذات أهمية كبيرة في تعزيز البنية التحتية للصناعات الجوية الوطنية التركية / AA
13 أكتوبر 2021

تعمل شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" على تأسيس منشأة جديدة ستكون ذات أهمية كبيرة في إطار تعزيز البنية التحتية اللازمة لتطوير وتصنيع الطائرات والمقاتلات الوطنية.

ووفقاً لبيان الشركة، فإنه من أجل تسريع عملية تصنيع منتجات وطنية بإمكانات محلية، تهدف الشركة إلى الانتهاء من تطوير وتأسيس منشأة اختبارات تحكم الطيران التي تحمل اسم "الطائر الحديدي" والمقرر بدء استخدامها للمرة الأولى بمجالات الطيران التركية في فبراير/شباط 2022.

وبفضل منشأة "الطائر الحديدي"، ستتوفر بنية تحتية قوية للاختبارات اللازمة للعديد من النظم الجوية، لا سيما طائرة HURJET ومكوناتها المختلفة، كما ستُستخدم المنشأة في إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من كفاءة الطائرات المقاتلة الوطنية.

وتتضمن النظم التي سيُجرى اختبارها بالمؤسسة: نظم تحكم الطيران والأنظمة الهيدروليكية وأنظمة الهبوط والأنظمة الكهربائية. ويُتوقّع أن يعمل بالمنشأة التي يُهدف أن تظل في الخدمة لخمسين عاماً، نحو 50 شخصاً.

ويقول تمل كوتيل المدير العام لشركة توساش: "إننا نواصل طرق مساحات جديدة من أجل بلدنا، فهذه المنشأة ستكون الأولى من نوعها في تركيا، وواحدة من منشآت قليلة لها نفس المهام حول العالم".

مصدر:TRT عربي
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