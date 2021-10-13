سياسة
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بسبب أغنية لفيروز.. إيقاف مدير إذاعة جزائرية عن العمل
قرر المدير العام للإذاعة الوطنية بالجزائر محمد بغالي إيقاف مدير إذاعة قسنطينة "سيرتا" ومقدّمة برنامج "أغاني الزمن الجميل"، عن العمل، على خلفية إذاعة أغنية للمطربة اللبنانية فيروز بدعوى "تمجيدها الديانة المسيحية".
بسبب أغنية لفيروز.. إيقاف مدير إذاعة جزائرية عن العمل
مدير إذاعة قسنطينة "سيرتا" مراد بوكرزازة يوقف عن العمل على خلفية إذاعة أغنية لفيروز بدعوى "تمجيدها الديانة المسيحية" / إعلام محلي
13 أكتوبر 2021

أفادت وسائل إعلام جزائرية محلية بأن المدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي قرر إيقاف مدير إذاعة قسنطينة "سيرتا" مراد بوكرزازة ومقدّمة برنامج "أغاني الزمن الجميل"، عن العمل، وإحالة المخرج والتقني العاملين في إحدى حلقات البرنامج، على خلفية إذاعة أغنية للمطربة اللبنانية فيروز بدعوى "تمجيدها الديانة المسيحية".

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن مصادر مطلعة أن "الحصة (الحلقة) التي تم بثها يوم السبت الفارط، كانت محل تحقيق إداري أفضى إلى تلك القرارات، والتي مست المدير، وهو كاتب وصحافي في إذاعة قسنطينة منذ قرابة 30 سنة، وعيّن على رأس الإذاعة شهر أفريل (أبريل/نيسان) من سنة 2020، بالإضافة إلى المنشطة وهي متقاعدة بنفس المؤسسة وعملت لفترة مؤقتة كمتعاونة".

وأشارت المصادر إلى أن "التحقيق الذي لا يزال سارياً لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه وأهدافه، وما إن كان يتعلق بخطأ مهني أم يتجاوز ذلك، أفضى أولياً إلى أن الكلمات التي جاءت في الأغنية "يا يسوع" التي تحمل معاني الألوهية وطلب الرحمة من المسيح عيسى عليه السلام، تعدّ إشادة بتعاليم الديانة المسيحية على منبر الإذاعة، ممَّا تمخضت عنه القرارات سالفة الذكر، في حين تم تعيين مسؤولة بقسم الأخبار على رأس الإدارة بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد لاحقاً".

مصدر:TRT عربي
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