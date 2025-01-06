وأوضح جونسون في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن قانون إحصاء الأصوات الانتخابية يحدد أن التصديق يجب أن يحدث في السادس من يناير/كانون الثاني الساعة الواحدة ظهراً، مشيراً إلى أنه "سواء كانت هناك عاصفة ثلجية أم لا، سنكون في القاعة لضمان إنجاز هذا الأمر".

وأعرب جونسون عن أمله في أن يكون الحضور كاملاً رغم العاصفة، مؤكّداً أنه شجع أعضاء الكونغرس على البقاء في واشنطن.

في الأثناء، توقعت هيئة الطقس الوطنية تساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية في السهول الوسطى، مما سيؤثر في عدة ولايات في الشرق والوسط، وأُصدرت تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك عواصف ثلجية في ولاية كانساس.

وفي واشنطن يُتوقع أن يصل منسوب الثلوج إلى ما بين ثلاث إلى سبع بوصات (7 إلى 18 سم)، ما قد يؤدي إلى صعوبة التنقل وإغلاق المدارس والهيئات الحكومية والشركات.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس الشتوي السيئ قد يسبب فوضى في العاصمة الأمريكية التي شهدت شتاءً معتدلاً في السنوات الأخيرة وكانت في بعض الأحيان غير مستعدة لتراكم الثلوج.

في سياق متصل، عاد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إلى واشنطن يوم الجمعة بعد عطلة الشتاء، إذ اجتمع الجمهوريون أمس السبت مع جونسون لمناقشة أولويات التشريع. وكان الجمهوريون قد فازوا بالسيطرة على كلا المجلسين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.