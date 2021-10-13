سياسة
2 دقيقة قراءة
السلطات الفرنسية تبدأ إجراءات لإغلاق مسجد جديد
سلطات إقليم سارت الفرنسي تعلن البدء بالإجراءات اللازمة لإغلاق مسجد في مدينة ألون بذريعة دفاعه عن "الأفكار المتطرفة"، وادعت في البيان أن المسجد المذكور يشجع على الأعمال الإرهابية والعنف والكراهية والتمييز و"الاستشهاد" وإقامة "الشريعة".
السلطات الفرنسية تبدأ إجراءات لإغلاق مسجد جديد
سلطات إقليم سارت الفرنسي تعلن البدء بالإجراءات اللازمة لإغلاق مسجد في مدينة ألون بذريعة دفاعه عن "الأفكار المتطرفة"  / AFP
13 أكتوبر 2021

أعلنت سلطات إقليم سارت الفرنسي البدء بالإجراءات اللازمة لإغلاق مسجد في مدينة ألون بذريعة دفاعه عن "الأفكار المتطرفة".

وزعمت إدارة الإقليم في بيان لها الأربعاء أن المسجد الذي يقصده نحو 300 مصلٍ، يضم أشخاصاً مرتبطين أو مقربين من "حركة إسلامية متطرفة".

وادعى البيان أن المسجد المذكور يشجع على الأعمال الإرهابية والعنف والكراهية والتمييز و"الاستشهاد" وإقامة "الشريعة".

وأشار إلى أن المسجد يضم معهداً لتحفيظ القرآن يقدم لطلابه البالغ عددهم 110 دورساً حول أهمية "الجهاد المسلح".

وذكر أن إدارة الإقليم بدأت عقب هذه المعطيات بالإجراءات اللازمة لإغلاق المسجد بناء على طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن السلطات تعتزم مصادرة الحسابات المصرفية لـ8 أشخاص لهم صلة بالمسجد المذكور.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، قال دارمانان في مقابلة مع "لو فيغارو"، إن الأجهزة الأمنية نفذت منذ عام 2017 نحو "24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون، في إطار مكافحتها للانفصالية الإسلامية".

وذكر أن "الحكومة باشرت بالفعل الإجراءات اللازمة لإغلاق 6 منها"، مشيراً إلى أن أماكن العبادة المذكورة "تتوزع على 5 مقاطعات فرنسية".

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه قيوداً على كل مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us