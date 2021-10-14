سياسة
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فرنسا تهدد بإجراءات انتقامية ضد بريطانيا.. ما القصة؟
قالت الحكومة الفرنسية إنها قد تفعّل إجراءات انتقامية ضد بريطانيا بحلول الأسبوع المقبل إذا استمرت الأخيرة في انتهاك تفاهمات الصيد البحري ضمن اتفاق "بريكست".
فرنسا تهدد بإجراءات انتقامية ضد بريطانيا.. ما القصة؟
بسبب الخلاف حول الصيد فرنسا تهدد بإجراءات انتقامية ضد بريطانيا - صورة أرشيفية / Reuters
14 أكتوبر 2021

حذّرت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، من أنها قد تفعّل إجراءات انتقامية ضد بريطانيا بحلول الأسبوع المقبل إذا استمرت الأخيرة في انتهاك تفاهمات الصيد البحري ضمن اتفاق "بريكست".

ووصف، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، موقف الحكومة البريطانية من اتفاقية الصيد البحري المثيرة للجدل بأنه "غير مقبول".

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أنّ الحكومة الفرنسية وجمعيات الصيد قدموا دائماً المستندات التي تطلبها المملكة المتحدة (للحصول على تراخيص بالصيد) وكانوا صبورين للغاية في هذا "الوضع القلق"، وتابع: "لقد احترمنا الاتفاقية دائماً، لكنّ المملكة المتحدة لم تفعل".

واندلع خلاف بين لندن وباريس بشأن مسألة وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية بعد أربعة أشهر على إبرام اتفاق ما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وجاء الخلاف بسبب التغييرات التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول حقوق الصيد لأساطيل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعتقد باريس أنّ الشروط الجديدة التي وضعتها لندن ستقيّد حقوق الصيد الخاصة بها حول جيرسي، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لاتفاقية "بريكست".

وسبق أن هددت فرنسا، التي تمدّ جزيرة جيرسي البريطانية بنحو 95% من حاجتها إلى الكهرباء، بقطع الإمدادات عن الجزيرة التابعة لبريطانيا، بسبب النزاع على الصيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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