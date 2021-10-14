سياسة
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نظام الأسد يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على تدمر
الهجوم وقع في الساعة 23:34 حسب التوقيت المحلي (2034 بتوقيت غرينتش) واستهدف برجاً للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.
نظام الأسد يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي على تدمر
جاء الهجوم بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أيام أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف ريف حمص / AA
14 أكتوبر 2021

قالت وزارة دفاع النظام السوري إن جندياً تابعاً للنظام قُتل وأُصيب ثلاثة آخرون في هجوم جوي إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص مساء الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها في فيسبوك أن الهجوم وقع في الساعة 23:34 حسب التوقيت المحلي (2034 بتوقيت جرينتش) واستهدف برجاً للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.

وجاء الهجوم بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أيام أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف ريف حمص وتسبب في إصابة ستة جنود تابعين للنظام وحدوث خسائر مادية.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تتمركز قوات تدعمها طهران ومن بينها جماعة حزب الله اللبنانية منذ انتشارها لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد الثورة الشعبية التي اندلعت في سوريا عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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