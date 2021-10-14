قالت وزارة دفاع النظام السوري إن جندياً تابعاً للنظام قُتل وأُصيب ثلاثة آخرون في هجوم جوي إسرائيلي استهدف منطقة تدمر بمحافظة حمص مساء الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على صفحتها في فيسبوك أن الهجوم وقع في الساعة 23:34 حسب التوقيت المحلي (2034 بتوقيت جرينتش) واستهدف برجاً للاتصالات وبعض النقاط المحيطة به وتسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.

وجاء الهجوم بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أيام أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف ريف حمص وتسبب في إصابة ستة جنود تابعين للنظام وحدوث خسائر مادية.

وتشن إسرائيل منذ عدة سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تتمركز قوات تدعمها طهران ومن بينها جماعة حزب الله اللبنانية منذ انتشارها لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد الثورة الشعبية التي اندلعت في سوريا عام 2011.