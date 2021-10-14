طلب الادعاء الإيطالي من أحد القضاة اليوم الثلاثاء إحالة أربعة أعضاء كبار بالأجهزة الأمنية المصرية إلى المحاكمة للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

واختفى الإيطالي ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2016 وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريباً وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

وتنفي الشرطة والمسؤولون المصريون الضلوع في الأمر بأي شكل.

وعمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر معاً في التحقيق، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماماً عن الآخر.

واتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق "أذى جسيم" به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة "بالتخطيط لارتكاب قتل عمد".

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين على لائحة اتهام الادعاء.