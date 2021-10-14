سياسة
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في قضية مقتل ريجيني.. إيطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين غيابياً
أحال القضاء الإيطالي أربعة أعضاء كبار بالأجهزة الأمنية المصرية إلى المحاكمة للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.
في قضية مقتل ريجيني.. إيطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين غيابياً
الادعاء الإيطالي يطلب من القضاء محاكمة ضباط مصريين في قضية مقتل ريجيني / Others
14 أكتوبر 2021

طلب الادعاء الإيطالي من أحد القضاة اليوم الثلاثاء إحالة أربعة أعضاء كبار بالأجهزة الأمنية المصرية إلى المحاكمة للاشتباه في دورهم في اختفاء ومقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

واختفى الإيطالي ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2016 وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريباً وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

وتنفي الشرطة والمسؤولون المصريون الضلوع في الأمر بأي شكل.

وعمل ممثلو ادعاء من إيطاليا ومصر معاً في التحقيق، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماماً عن الآخر.

واتهم ممثلو الادعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق "أذى جسيم" به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة "بالتخطيط لارتكاب قتل عمد".

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين المصريين على لائحة اتهام الادعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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