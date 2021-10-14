سياسة
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موظفة بمشفى في الجزائر تسرق رُضّعاً وتبيعهم في تونس.. ما القصة؟
اعتقلت امرأة جزائرية بسجن القليعة، على خلفية تورطها بسرقة أطفال رضع حديثي الولادة وتهريبهم خارج الوطن وبيعهم بأثمان باهظة.
موظفة بمشفى في الجزائر تسرق رُضّعاً وتبيعهم في تونس.. ما القصة؟
سجن موظفة بمستشفى تسرق الرضع حديثي الولادة وتبيعهم في تونس / AA
14 أكتوبر 2021

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر بإيداع إمرأة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسجن القليعة، على خلفية تورطها بسرقة أطفال رضع حديثي الولادة وتهريبهم خارج الوطن.

وذكرت صحيفة "النهار" نقلاً عن مصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 11 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث جرى تقديم امرأة في الثلاثين من قبل مصالح الأمن الحضري الرابع أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بتهمة سرقة أطفال رضع حديثي الولادة وتهريبهم خارج الوطن.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن المتهمة هرّبت الرضع إلى تونس، مشيرة إلى أنها باعتهم بمبالغ مالية باهظة.

وحسب "النهار"، تبين أن المشتبه بها تعمل موظفة بمستشفى مصطفى باشا بالإضافة إلى أشخاص آخرين متواطئين معها في الجريمة.

وأوضحت أنه، وبعد التحقيق مع المشتبه بها من طرف وكيل الجمهورية، تَقرر إحالة ملفها إلى قاضي التحقيق، الغرفة الرابعة، بمحكمة سيدي امحمد، حيث أمر بإيداعها الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من مستجدات جديدة بخصوص القضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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