سياسة
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منذ مطلع 2021.. 68 حالة اعتداء جنسي أو اغتصاب للأطفال يومياً في فرنسا
قال تقرير خاص لراديو "RTL" الفرنسي، إن 68 طفلاً يتعرضون للاعتداء الجنسي والتحرش، بشكل يومي في فرنسا منذ مطلع العام الجاري، حسب البلاغات الواردة إلى مخافر الشرطة.
منذ مطلع 2021.. 68 حالة اعتداء جنسي أو اغتصاب للأطفال يومياً في فرنسا
راديو "RTL" الفرنسي: يتعرض 68 طفلاً للاعتداء الجنسي والتحرش بشكل يومي في فرنسا منذ مطلع العام الجاري / AA
14 أكتوبر 2021

كشفت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، عن تزايد حالات الاعتداء الجنسي والتحرش بالأطفال، بمعدل 68 حالة في اليوم بعموم البلاد.

وأفاد تقرير خاص لراديو "RTL" الفرنسي، بتعرض 68 طفلاً للاعتداء الجنسي والتحرش، بشكل يومي في فرنسا منذ مطلع العام الجاري، حسب البلاغات الواردة إلى مخافر الشرطة.

وأشار إلى تعرّض 49 طفلاً للاستغلال الجنسي، بشكل يومي في البلاد، خلال الفترة المذكورة نفسها.

ولفت إلى عمل الشرطة بشكل كثيف على تأهيل كوادرها الأمنية للتعامل مع هذا التزايد الكبير في الحالات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكر تقرير صادر عن لجنة مستقلة، تحقق في انتهاكات جنسية بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، أن 216 ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية من رهبان ورجال دين منذ عام 1950.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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