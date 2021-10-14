سياسة
2 دقيقة قراءة
ممّ تخشى إدارة بايدن؟ إسرائيل تواصل الاستيطان بالقدس وسط صمت أمريكي مطبق
تلتزم الإدارة الأمريكية الصمت إزاء مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وذلك حسب صحيفة عبرية، بسبب الخوف من تفكك الائتلاف في إسرائيل.
ممّ تخشى إدارة بايدن؟ إسرائيل تواصل الاستيطان بالقدس وسط صمت أمريكي مطبق
مستوطنة غفعات همتوس تشهد حركة بناء واسعة / AA
14 أكتوبر 2021

كشفت صحيفة عبرية، الخميس، عن أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق في مستوطنات بالقدس الشرقية من ضمنها، غفعات همتوس، عطاروت، وبسغات زئيف، وتعمل على إقامة مبان إضافية لليهود فيها.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تلتزم الصمت إزاء الاستيطان الإسرائيلي الجديد، وتمتنع حتى عن ممارسة الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن "إدارة بايدن تلتزم الصمت خشية على حكومة نفتالي بينيت من التفكك في ظل الائتلاف الهش الذي يشكل الحكومة في إسرائيل".

وصادقت ما تسمى بـ"اللجنة المحلية" في القدس المحتلة على مصادرة أراض في منطقة القدس، كما صادقت على مخطط لتوسيع الوحدات الاستيطانية في مستوطنة بسغات زئيف. ومن المقرر أن تستمع اللجنة للاعتراضات الأسبوع المقبل.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس بايدن مُجرّب بالنسبة للإسرائيليين فيما يتعلق بالاستيطان على وجه الخصوص. عام 2010 اعترض بايدن عندما كان نائباً للرئيس أوباما على مخطط استيطاني إسرائيلي، بخاصة بعدما اعتقد أن المشروع أعلن خلال زيارته لتل أبيب ما عده استفزازاً شخصياً.

يأتي المخطط الإسرائيلي الجديد في ظل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للولايات المتحدة، وقالت مصادر أمريكية إن "إدارة بايدن أكدت مرة أخرى رفضها للمشاريع الاستيطانية".

وحذر مسؤولون فلسطينيون ودوليون من أن البناء في مستوطنة "جفعات هاماتوس" سوف يقوّض "فرص حل الدولتين".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد دعت إلى الامتناع عن "الخطوات الأحادية" التي من شأنها تقويض خيار حل الدولتين، بما فيها الاستيطان والضم وهدم المنازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us