وقعت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مؤخراً مشروعاً بحثياً للحفاظ على حياة طائر الحبارى، وهو من الطيور النادرة في إسرائيل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي إطار اتفاقيات التطبيع التي بدأتها أبو ظبي وتل أبيب في نوفمبر 2020، تتعاون مؤسسة إسرائيل للطبيعة والتراث مع الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى في دولة الإمارات لتنفيذ هذا الاتفاق البحثي الذي من شأنه دراسة مجموعة الحبارى الآسيوية المقيمة في إسرائيل.

ويذكر أن هذا الطائر النادر لم يتبق منه سوى المئات توجد جميعها في منطقة النقب وعرابة.

وخلال الاحتفالية التي تمت عن بعد عبر الإنترنت، قال الجنرال المتقاعد متان فالنئي، رئيس مؤسسة إسرائيل للطبيعة والتراث، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم: “نبارك العمل الصعب للذين يعملون بالمجال، من دولة الإمارات وإسرائيل، من أجل زيادة معرفتنا حول طيور الحبارى وموطنه في إسرائيل، وهذا سيتيح لنا الحفاظ على هذا الطائر المميز بشكل أفضل، ووجوده المهم للحفاظ على التوازن البيئي في إسرائيل حيث إنه معرض لخطر الانقراض".

من جهته، قال مجيد المنصوري، رئيس الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، إن "أبو ظبي كانت رائدة في مجال الحفاظ على الحبارى ما مكنها من امتلاك خبرة واسعة. يتماشى التعاون مع مؤسسة إسرائيل للطبيعة والتراث مع أهدافنا للاستمرار بتوسيع المعرفة حول الحبارى".