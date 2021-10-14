سياسة
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وزير إسرائيلي يلتقي وزير عدل السوادن في الإمارات.. ماذا ناقشا؟
التقى وزير العدل السوداني مسؤولين إسرائيليين في أبوظبي، من ضمنهم قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول.
وزير إسرائيلي يلتقي وزير عدل السوادن في الإمارات.. ماذا ناقشا؟
عيساوي فريج (يمين) بحث مع نصر الدين عبد الباري التعاون الإسرائيلي-الإماراتي في مجال التربية والثقافة / وسائل إعلام عبرية
14 أكتوبر 2021

قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، إنه التقى، الأربعاء، وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، في أبو ظبي، بدولة الإمارات.

ونقل فريج، في تغريدة على تويتر عن الوزير السوداني قوله: "التعاون مع إسرائيل في مجالات التربية والثقافة، هو أكثر أهمية بالنسبة لنا من العوامل الاقتصادية".

وأضاف نقلاً عن الوزير السوداني: "نحن بحاجة إلى التعرف على بعضنا البعض وتعزيز الروابط الإنسانية بيننا".

وتابع فريج: "لذلك اتفقنا على العمل على تعزيز المشاريع المشتركة، في التعليم والثقافة".

وعيساوي فريج، هو وزير عربي من حزب "ميرتس" الإسرائيلي اليساري، ويجري زيارة إلى الإمارات، لعقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين.

وفي وقت لاحق، قالت صحيفة "السوداني" (خاصة)، إن وزير العدل نصر الدين عبد الباري التقى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول، الأربعاء في أبوظبي.

وذكرت الصحيفة أن الجانبين "ناقشا الاهتمام المشترك بالتعاون في مجال النظام الجامعي والتدريب التكنولوجي".

وناقش المسؤولان، حسب المصدر ذاته، "التعاون التكنولوجي والثقافي وأهمية تطبيع العلاقات بين البلدين.

ولم يصدر تأكيد رسمي سوداني بشأن لقاءات وزير العدل في أبوظبي، لكن الخارجية السودانية أكدت في بيان، الأربعاء، أنها "الجهة الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية"، وأنها "غير مسؤولة عن أي زيارات أو مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدولة"، دون أن توضح الزيارات والمباحثات المقصودة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترمب، أن السودان وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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