يتجه المزيد من الناس إلى ترك وظائفهم أكثر من أي وقت مضى، حيث ينهون الخطط التي طال تأجيلها من أجل المغادرة.

ولم يعد كثير من الناس راغبين أو قادرين على انتظار انتهاء وباء كورونا حتى يغادروا وظائفهم، وفق ما تقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

البعض الآخر منهك بسبب نوبات العمل الطويلة والليالي المتأخرة وأيام الإجازة غير المحتسبة مالياً.

ويقول كثيرون إن أزمة الصحة العامة أجبرتهم على إعادة تقييم وظائفهم وأولوياتهم.

مهما كان السبب، فإن الاستقالات تتسارع، حيث استقال في الولايات المتحدة 4.3 مليون شخص - حوالي 2.9 % من القوى العاملة في الولايات المتحدة خلال أغسطس/آب، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الثلاثاء.

في سبتمبر/أيلول، انخفض معدل البطالة في البلاد إلى مستوى منخفض بلغ 4.8%، لكن الانخفاض كان مدفوعاً إلى حد كبير بترك الأشخاص للوظائف.

علاوة على ذلك، تظهر بيانات مؤسسة جالوب أن ما يقرب من نصف العاملين الأمريكيين يبحثون بنشاط عن فرص جديدة، مدعومين برافعة مالية مختلفة.

أدى نزوح العمال من البيع بالتجزئة والمستودعات والمطاعم والحانات والرعاية الصحية ووظائف المساعدة الاجتماعية إلى دفع الاستقالات إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات الصادرة هذا الأسبوع عن مكتب إحصاءات العمل.

استمرت أعباء الوباء مع تجفيف الدعم الحكومي، وانهيار التداعيات على أساس النوع الاجتماعي.

وبينت الصحيفة أن 309 آلاف امرأة تزيد أعمارهن عن 20 عاماً تسربن من القوى العاملة في سبتمبر/أيلول، مما يعني أنهن استقلن أو توقفن عن البحث عن وظائف.

في المقابل، تمت إضافة 182 ألف رجل إلى سوق العمل، حسب بيانات وزارة العمل.

وأظهر بحث من معهد بروكينغز أن النساء يتحملن العبء الأكبر من فقدان الوظائف منذ أن بدأ الوباء، نظراً لتمثيلهم المفرط في وظائف الخدمة منخفضة الأجر.

فقد تضررت النساء بشدة من زيادة طلبات رعاية الأطفال الناتجة عن تعطيل متغير دلتا لإعادة فتح المدارس ونقص اللقاحات للأطفال.

من المرجح أيضاً أن يكونوا في وظائف تتطلب عملاً شخصياً، مما يزيد خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قال براد ماكميلان كبير مسؤولي الاستثمار بشبكة كومنولث فاينانشيال نيتوورك، في تعليق هذا الأسبوع: "توقفت عودة الأشخاص إلى القوى العاملة مؤقتاً".

وبيّن أن "المشكلة الأكبر ليست في تباطؤ النمو، بل في أن الناس ما زالوا خائفين من العودة إلى العمل".

ويرسل العاطلون عن العمل في أمريكا رسالة مفادها أنهم سيعودون إلى وظائفهم عندما يشعرون بالأمان ويحصلون على تعويض جيد.