خلصت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "The BMJ" الطبية إلى أن المرشحين البيض لديهم حظوظ أعلى بست مرات للحصول على وظيفة طبيب في لندن مقارنة بالمرشحين السود، بحسب أرقام الهيئة الصحية البريطانية العامة.

كذلك أظهرت هذه الأرقام التي تم تقديمها من جانب 12 مؤسسة تابعة للهيئة في لندن من أصل 18 وُجهت إليها الأسئلة، أن الأطباء البيض لديهم فرص أعلى بأربع مرات في الحصول على منصب مقارنة بالمرشحين من أصول آسيوية أو مختلطة إثنياً.

وقد جُمعت هذه البيانات من جانب شيلا كونليف، وهي متخصصة في الموارد البشرية طلبت من المؤسسات الصحية المختلفة تزويدها بعناصر تتعلق بعدد المرشحين للمناصب الطبية وأصولهم الإثنية، وهم مرشحون نجحوا في التصفيات لاختيار الفائزين بالمناصب عامي 2020 و2021.

وبيّنت النتائج فروقاً كبيرة تبعاً للأصول الإثنية للمرشحين. فعلى سبيل المثال، كان للمرشحين البيض في مؤسسة "Barts Health NHS" حظوظ أعلى بـ15 مرة مقارنة بالسود في الحصول على وظيفة.

كما كانت فرص المرشحين البيض أعلى بـ13 مرة من منافسيهم السود و11 مرة من المتحدرين من أصول آسيوية في الحصول على وظائف في "St George's University Hospitals' NHS Foundation".

ولفتت كونليف إلى أن الفروق المسجلة ليست ناجمة عن نقص في المرشحين، مشيرة إلى أن مستشفى "Kingston Hospital NHS Foundation Trust" قدمت في 2020-2021 وظائف أطباء لـ90 مرشحاً، بينهم 50 من أصل 317 مرشحاً أبيض.

لكن على رغم تقديم 418 مرشحاً أسود لوظيفة طبيب، و65 تم اختيارهم مسبقاً، لم يحصل أي طبيب أسود على منصب خلال هذه الفترة.

ورداً على هذه الخلاصات، قال ناطق باسم هيئة الصحة العامة في لندن إن الهيئة "تلتزم ضمان فرص عادلة ومتساوية للجميع، وبعد الاستماع إلى تجارب موظفي ان اتش اس، تجري أعمال لتحسين مسار التوظيف والاختيار والقدرة على الوصول ورصد الوظائف الجديدة".