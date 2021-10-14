قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الخميس، إن الولايات المتحدة ستقدّم دعماً إضافياً قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.

وأضافت نولاند أن أحد الحلول لأزمة الطاقة التي تعكف عليها واشنطن مع السلطات اللبنانية يشمل البنك الدولي ودعماً من منظمات إنسانية، قائلة إن ما تعرضه إيران من دعم للبنان في مجال الطاقة محض "فرقعة إعلامية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نولاند في بيروت التي شهدت اليوم مقتل ما لا يقل عن 5 من أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، في ما وصفته السلطات بأنه هجوم على محتجين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعت له جماعة حزب الله للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وقدمت نولاند تعازي الولايات المتحدة في ضحايا الهجوم الذي قال حزب الله وحركة أمل إنه من تدبير مسلحين من حزب القوات اللبنانية المسيحي.

وأرسلت إيران إلى لبنان في الآونة الأخيرة عدة ناقلات محمّلة بالوقود، وأُدخِلت هذه الشحنات إلى البلاد عبر سوريا.