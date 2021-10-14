وصفت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، بأنها "حكومة أمر واقع"، معربة عن رفضها لـ"مخالفة الإجراءات الدستورية في عملية تشكيلها".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة أو الرئاسة التونسية حوله حتى الساعة (14:40 تغ).

وقالت الحركة، في بيان: إنها "ترفض مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة".

وأضافت أن الحكومة الجديدة هي "حكومة الأمر الواقع، وحكومة الأمر 117 اللادستوري".

وذكرت أن "فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين".