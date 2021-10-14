سياسة
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النهضة التونسية ترفض تشكيل الحكومة وتصفها بـ"حكومة أمر واقع"
حركة "النهضة" التونسية تصف الحكومة الجديدة بأنها "حكومة أمر واقع"، معربة عن رفضها لـ"مخالفة الإجراءات الدستورية في عملية تشكيلها".
النهضة التونسية ترفض تشكيل الحكومة وتصفها بـ"حكومة أمر واقع"
حركة النهضة التونسية تعرب عن رفضها لمخالفة الإجراءات الدستورية عبر عملية تشكيل الحكومة / Reuters
14 أكتوبر 2021

وصفت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، بأنها "حكومة أمر واقع"، معربة عن رفضها لـ"مخالفة الإجراءات الدستورية في عملية تشكيلها".

جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحكومة أو الرئاسة التونسية حوله حتى الساعة (14:40 تغ).

وقالت الحركة، في بيان: إنها "ترفض مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة".

وأضافت أن الحكومة الجديدة هي "حكومة الأمر الواقع، وحكومة الأمر 117 اللادستوري".

وذكرت أن "فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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