سياسة
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مقتل 4 مسلمين برصاص الشرطة في بنغلادش خلال احتجاجات على "تدنيس" القرآن
قال مسؤولون في بنغلادش، إن أربعة أشخاص قتلوا برصاص الشرطة في بنغلادش بزعم إقدام مئات على تخريب العديد من المعابد الهندوسية في هذا البلد ذي الغالبية الإسلامية.
مقتل 4 مسلمين برصاص الشرطة في بنغلادش خلال احتجاجات على "تدنيس" القرآن
قُتل أربعة أشخاص برصاص الشرطة في بنغلادش بزعم إقدام مئات على تخريب العديد من المعابد الهندوسية / AFP
15 أكتوبر 2021

قُتل أربعة أشخاص برصاص الشرطة في بنغلادش بزعم إقدام مئات على تخريب العديد من المعابد الهندوسية في هذا البلد ذي الغالبية الإسلامية، على وفق ما ذكر مسؤولون الخميس.

وفتحت الشرطة النار في وقت متأخر الأربعاء على نحو 500 شخص خرجوا احتجاجاً على انتشار مقطع فيديو يظهر وضع قرآن على ركبة تمثال لإله "هانومان" الهندوسي خلال احتفال ديني.

وفي الحادث الرئيسي، هاجمت مجموعة من المحتجين معبداً هندوسياً واشتبكت مع الشرطة في بلدة هاجي غانج الجنوبية، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح أكثر من عشرين على الأقل بينهم 15 شرطياً، وفق ما ذكر قائد الشرطة ميلون محمود لوكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك قتل هندوسيان وجرح 150 آخرون الأربعاء، بحسب ما قال غوبيندا شاندرا بارامينك المسؤول في الطائفة لوكالة الصحافة الفرنسية، مع تسجيل نحو 80 حادثاً لمهاجمة معابد هندوسية في أنحاء البلاد.

وكان المعبد الهندوسي الذي حصل فيه التدنيس المزعوم من بين الأماكن التي تعرضت للتخريب، وفق ما قال مفتش الشرطة منير أحمد، مضيفاً أن 40 شخصاً أوقفوا في الموقع.

وتعهد وزير الداخلية أسد الزمان خان الذي قال إنه كانت هناك محاولات أيضاً لنهب منازل بعض الهندوس، بتعقب الجناة المزعومين.

وأمرت الحكومة البنغلادشية في بيان بفتح تحقيق في أعمال العنف، و"حضت الجميع على الحفاظ على الوئام الديني والسلام والأمن".

ونشرت قوات في 22 من مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 لتوفير الأمن للمحتفلين بمهرجان دورغا بوجا الهندوسي الأكبر في البلاد.

وأفاد موقع "بي دي نيوز 24" المحلي ووسائل إعلامية أخرى أن الشرطة اعتقلت رجلاً مسلماً بزعم نشره مقطع فيديو لحادث القرآن.

وخلال مؤتمرها الأسبوعي، الخميس، وصفت وزارة الخارجية في الهند المجاورة ذات الغالبية الهندوسية أعمال التخريب بأنها "مثيرة للقلق".

ويشكل الهندوس 10 بالمئة من سكان بنغلادش البالغ عددهم 169 مليون نسمة، وقد واجهوا أعمال عنف متفرقة في السنوات الأخيرة أثارتها شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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