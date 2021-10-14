أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو لوفد حركة طالبان ضرورة أن تحتضن الحركة جميع فئات الشعب الأفغاني من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الخميس، تعقيباً على لقائه وفداً من طالبان برئاسة وزير خارجيتها أمير خان متقي.

وأفاد جاوش أوغلو بأنه قدّم لوفد الحركة توصيات تركيا مجدداً بشأن تعليم الفتيات وضمان توظيف النساء في أفغانستان.

ولفت إلى أن إدارة طالبان أكّدت أنها ستقدّم ما بوسعها لدعم المهاجرين الأفغان إن أرادو العودة إلى البلاد.

وقال: "أبلغنا وفد طالبان مرة أخرى بضرورة احتضان الجميع من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء".

وأشار جاوش أوغلو إلى أنه بحث مع وفد طالبان الدعم التركي لأفغانستان.

وأضاف "وفد طالبان قدّم طلباته لتركيا بخصوص مواصلة المساعدات الإنسانية والاستثمار والاقتصاد، أي المساعدات التنموية، وبخصوص استمرار المساعدات التي قدمتها منظماتها حتى اليوم".

ولفت إلى أنه تلقى معلومات حول آخر الأوضاع في أفغانستان من الوفد، مبيّناً أنه نقل بعد ذلك آراء تركيا إلى الجانب الأفغاني.

وأردف "كنّا نوضح للمجتمع الدولي أهمية التعامل مع إدارة طالبان الحالية".

وشدد جاوش أوغلو على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أفغانستان.

وأكد أن الهلال الأحمر التركي وفّر 33 طناً من المساعدات الإنسانية من باكستان وأوصلها إلى أفغانستان.

ونوه بأهمية صمود الاقتصاد الأفغاني، مشيراً إلى أن تركيا شددت على ضرورة أن تكون الدول التي جمّدت حسابات وأموال أفغانستان في الخارج أكثر مرونة من أجل التمكين من دفع الرواتب.