سياسة
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تعثر تجديد عقده.. ماذا قال محمد صلاح عن فترته القادمة مع ليفربول؟
أكد النجم المصري محمد صلاح أن تركيزه منصب حالياً على إحراز الألقاب مع ناديه ليفربول وسط كلام عن تعثر المفاوضات لتجديد عقده.
تعثر تجديد عقده.. ماذا قال محمد صلاح عن فترته القادمة مع ليفربول؟
النجم المصري محمد صلاح يؤكد أن تركيزه منصب حالياً على إحراز الألقاب مع ناديه ليفربول / AFP
14 أكتوبر 2021

أكد النجم المصري محمد صلاح أن تركيزه منصب حالياً على إحراز الألقاب مع ناديه ليفربول وسط كلام عن تعثر المفاوضات لتجديد عقده.

ولم يتوصل صلاح وليفربول إلى اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران عام 2023، وأشارت تقارير صحافية إلى أن العائق في التجديد هو المطالب المادية لصلاح، مؤكدة أن الأخير يريد أن يتساوى دخلاً مع اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالعادة، لا يحبذ ليفربول توقيع عقود مجزية مع لاعبين يتخطون الثلاثين من أعمارهم، ما عزز من إمكانية رحيل صلاح (29 عاماً) عن صفوف الفريق الأحمر.

ويعتبر صلاح من أبرز لاعبي ليفربول، وقد سجل 9 أهداف في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن صلاح قوله: "أنا سعيد ما دام الفريق يواصل الانتصارات. أحاول المساعدة دائماً، من خلال التسجيل أو المساهمة في فوز الفريق في المباريات، هذا هو الشيء الأهم بالنسبة إلي".

وتابع: "يجب أن نبذل قصارى جهودنا للظفر بلقب ما، وأعتقد بأننا نملك النوعية لتحقيق هذا الهدف".

وختم "نملك فريقاً كبيراً، وبالتالي علينا أن نتخطى الذات والفوز بلقب ما، اعتقد بأن الجميع يفكر بالطريقة ذاتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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