سياسة
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ماذا قال بوتين عن إمكانية استخدام العملات المشفرة في تجارة النفط؟
قال الرئيس الروسي إن العملة المشفرة يمكن أن تكون وسيلة للدفع، لكنها متقلبة بشدة، مؤكداً أنه لا يزال من السابق لأوانه استخدامها في التجارة، وخاصة تجارة موارد الطاقة.
ماذا قال بوتين عن إمكانية استخدام العملات المشفرة في تجارة النفط؟
الرئيس الروسي يقول إن العملات المشفرة متقلبة بشدة بحيث لا يمكن استخدامها لتسوية عقود النفط / AA
14 أكتوبر 2021

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملات المشفرة متقلبة بشدة بحيث لا يمكن استخدامها لتسوية عقود النفط، لكنها برغم ذلك تستحق مكاناً كوسيلة للدفع.

أدلى الرئيس الروسي بالتصريحات في مقابلة مع محطة تلفزيون CNBC نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، الخميس. كان بوتين يرد على سؤال عمَّا إذا كان يتوقع تقييم أسعار عقود النفط بالعملات المشفرة بدلاً من الدولار في المستقبل.

وتحاول روسيا منذ سنوات خفض اعتمادها على الدولار الأمريكي الذي يستخدم على نطاق واسع لتسوية عقود النفط، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك على نطاق واسع، برغم أن بعض شركات السلع الأولية تحولت إلى التعامل باليورو.

وقال بوتين: "من المبكر للغاية الحديث عن ذلك في الوقت الحالي لأن العملة المشفرة يمكن بالطبع أن تكون وسيلة للدفع، لكنها متقلبة بشدة. لنقل أموال من مكان إلى مكان، نعم، لكن أعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه استخدامها في التجارة، وخاصة تجارة موارد الطاقة".

وأصدرت روسيا تشريعاً خاصاً بالعملات المشفرة هذا العام وحظرت استخدامها في تجارة السلع والخدمات في البلاد، رغم أن الاستثمار في العملات المشفرة قانوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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