انتقدت الخارجية التركية إطلاق شعارات عنصرية ورفع صور مجرمي حرب من قبل جمهور نادي النجم الأحمر خلال مباراة لكرة اليد جرت الخميس مع نادي نوفي بازار التابع للبوسنيين في صربيا، بالعاصمة بلغراد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تانجو بيلغيتش في بيان الخميس: "من المؤسف أن الشعارات التي رددت خلال المباراة لا تسيء إلى أشقائنا البوسنيين فحسب، بل تسيء أيضاً إلى ذكريات تاريخنا المشترك مع المنطقة".

وأشار المتحدث إلى أنهم تلقوا بحزن نبأ انسحاب فريق نوفي بازار من دوري صربيا لكرة اليد احتجاجاً على عدم اتخاذ أي إجراء ضد الأشخاص الذين أطلقوا الشعارات العنصرية التي رددها أنصار نادي النجم الأحمر، ورفعهم ملصقات لمجرمي الحرب.

وأردف: "نحن قلقون من التوجهات العنصرية المخالفة للروح الرياضية، والتي تعرض لها نادي نوفي بازار الرياضي في المنافسات التي أقيمت في الآونة الأخيرة".

وتابع بيلغيتش: "بهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى أن تقديم مجرمي الحرب للعدالة أمر مهم لضمان السلام الاجتماعي والمصالحة في المنطقة، ومنع وقوع جرائم مماثلة".

وارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين خلال ما عُرف بفترة حرب البوسنة، التي بدأت عام 1992وانتهت 1995 بعد توقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.