قالت جامعة هارفارد الأمريكية، أغنى جامعة في العالم، الخميس، إن أوقافها حققت ربحاً بنسبة 34% وإن قيمتها قفزت إلى 53.2 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران.

وساعدت استثمارات الجامعة في الأسواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة التي قال المسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية "رائعة".

وقبل عام أعلنت هارفارد عن ربح نسبته 7.3% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2020، بعد شهور فقط من هبوط الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن أوقافه حققت عائداً نسبته 56% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران، لترتفع إلى 27.4 مليار دولار. كما ذكرت جامعة براون الأمريكية أن أوقافها حققت ربحاً نسبته 52% لترتفع إلى 5.9 مليارات دولار.