سياسة
1 دقيقة قراءة
أغني جامعة في العالم.. كم تبلغ قيمة أوقاف جامعة هارفرد الأمريكية؟
جامعة هارفارد الأمريكية، أغنى جامعة في العالم، تعلن تحقيق أوقافها ربحاً بنسبة 34%، لتقفز قيمتها إلى 53.2 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران.
أغني جامعة في العالم.. كم تبلغ قيمة أوقاف جامعة هارفرد الأمريكية؟
أوقاف جامعة هارفارد الأمريكية حققت ربحاً بنسبة 34% وقفزت قيمتها إلى 53.2 مليار دولار / AP
14 أكتوبر 2021

قالت جامعة هارفارد الأمريكية، أغنى جامعة في العالم، الخميس، إن أوقافها حققت ربحاً بنسبة 34% وإن قيمتها قفزت إلى 53.2 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران.

وساعدت استثمارات الجامعة في الأسواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة التي قال المسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية "رائعة".

وقبل عام أعلنت هارفارد عن ربح نسبته 7.3% خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2020، بعد شهور فقط من هبوط الأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن أوقافه حققت عائداً نسبته 56% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران، لترتفع إلى 27.4 مليار دولار. كما ذكرت جامعة براون الأمريكية أن أوقافها حققت ربحاً نسبته 52% لترتفع إلى 5.9 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us