الحرب على غزة
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المقاومة تُوقِع قتلى في صفوف جيش الاحتلال وتستهدف آلياته جنوبي قطاع غزة
أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، السبت، قتل وإصابة عسكريين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف 4 حفارات شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
المقاومة تُوقِع قتلى في صفوف جيش الاحتلال وتستهدف آلياته جنوبي قطاع غزة
"القسام" تعلن قتل وإصابة عسكريين من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة (صورة أرشيفية) / Reuters
28 يونيو 2025

وقالت "القسام"، في بيان مقتضب، إن مقاتليها استهدفوا "4 حفّارات (بواقر) هندسية صهيونية بقذائف (الياسين 105)، وأشعلوا النيران فيها"، وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأكدت أن مقاتليها رصدوا "مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في مكان الاستهداف إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وفي بيان ثان، أوضحت "القسام" أن مقاتليها استهدفوا، الجمعة، "دبابة ميركافاه وجرافة عسكرية من نوع D9، بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

وشمال خان يونس، أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي في بيانين منفصلين، تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية إسرائيلية واستهداف "حفار" إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة في شارع 5.

ولم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيانات القسام وسرايا القدس حتى ساعة إعداد الخبر. 

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وحتى الخميس، بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الإبادة بغزة حوالي 879، إضافة إلى 6012 جريحاً، وفق معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابتها المشددة.

وخلفت الإبادة المتواصلة بغزة نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.


مصدر:TRT Arabi
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