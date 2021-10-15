سياسة
2 دقيقة قراءة
بشهر واحد.. تقرير أممي: مقتل وإصابة 235 مدنياً جراء تصاعد القتال باليمن
أعلنت الأمم المتحدة مقتلاً وإصابة لنحو 235 مدنياً جراء تصاعد القتال باليمن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وقالت إنّ القتال في بعض المناطق "أدى إلى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى أكثر من 20 مليون شخص".
بشهر واحد.. تقرير أممي: مقتل وإصابة 235 مدنياً جراء تصاعد القتال باليمن
الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 235 مدنياً جراء تصاعد القتال باليمن / AFP
15 أكتوبر 2021

أعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة لحو 235 مدنياً جراء تصاعد القتال باليمن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في بيان للمنسق الأممي المقيم باليمن ديفيد جريسلي نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا-OCHA) على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فجر الجمعة.

وقال جريسلي: "خلال الشهر الماضي قُتل وجرح 235 مدنياً خلال الأعمال العدائية باليمن، وهي ثاني أعلى حصيلة شهرية للضحايا منذ عامين"، من دون تفصيل عدد القتلى أو الجرحى.

كما أجبر الصراع في محافظة مأرب (وسط) وفق البيان "10 آلاف شخص على الفرار من منازلهم الشهر الماضي، وهي أعلى حصيلة خلال عام 2021".

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثّف الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة على أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، التي تضمّ ثروات من النفط والغاز، ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي كانت قبل الحرب تغذّي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وأوضح البيان أنّ القتال في بعض المناطق باليمن "أدى إلى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والأدوية"، مشيراً إلى أنّ "أكثر من 20 مليوناً بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام".

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us