أعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة لحو 235 مدنياً جراء تصاعد القتال باليمن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في بيان للمنسق الأممي المقيم باليمن ديفيد جريسلي نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا-OCHA) على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فجر الجمعة.

وقال جريسلي: "خلال الشهر الماضي قُتل وجرح 235 مدنياً خلال الأعمال العدائية باليمن، وهي ثاني أعلى حصيلة شهرية للضحايا منذ عامين"، من دون تفصيل عدد القتلى أو الجرحى.

كما أجبر الصراع في محافظة مأرب (وسط) وفق البيان "10 آلاف شخص على الفرار من منازلهم الشهر الماضي، وهي أعلى حصيلة خلال عام 2021".

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثّف الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة على أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، التي تضمّ ثروات من النفط والغاز، ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي كانت قبل الحرب تغذّي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وأوضح البيان أنّ القتال في بعض المناطق باليمن "أدى إلى تعطيل إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والأدوية"، مشيراً إلى أنّ "أكثر من 20 مليوناً بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام".

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات أودت بحياة أكثر من 233 ألفاً، وبات 80% من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.