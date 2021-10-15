سياسة
3 دقيقة قراءة
"أحدث خلافاً".. السودان يرفض منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي
أكد السودان رفضه واعتراضه على قرار رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي محمد منح إسرائيل "صفة المراقب" بالاتحاد الإفريقي قبل التشاور مع الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر "أحدث خلافاً بين المفوضية والأعضاء".
"أحدث خلافاً".. السودان يرفض منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي
الخارجية السودانية تعلن رفضها قرار رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي منح إسرائيل "صفة المراقب" في الاتحاد / AFP
15 أكتوبر 2021

أكد السودان رفضه واعتراضه على قرار رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي محمد منح إسرائيل "صفة المراقب" بالاتحاد الإفريقي قبل التشاور مع الدول الأعضاء.

جاء ذلك حسب بيان صدر الخميس عن وزارة الخارجية السودانية.

وقالت الخارجية: "نؤكد أن عمل الوزارة يقوم على المؤسسية وأن موقفها واضح إزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الإفريقي قبل التشاور مع الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافاً بين المفوضية والأعضاء".

وأضاف البيان: "هذا نهج مرفوض ويتعارض مع جهود الاتحاد الإفريقي ومبادئه ويقدح في روح التعاون والاحترام المتبادل والتوافق".

وأشار البيان إلى أنّ الوزيرة مريم المهدي "اعتذرت عن عدم المشاركة في أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية مُلحّة، ويشارك وكيل الخارجية محمد شريف عبد الله نيابة عنها".

والخميس انطلقت الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الإفريقي وتستمر يومين، ومن المقرر أن تبحث الدورة قرار المفوضية منح إسرائيل صفة المراقب بالاتحاد، وفق وسائل اعلام.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي أبلغت 7 دول عربية بالاتحاد الإفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية.

ونقلت وسائل إعلام أن سفارات "مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد) تقدّمت بمذكرة شفهية لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي".

وأفادت المذكرة بـ"الاعتراض على قرار قبول إسرائيل عضواً مراقباً بالاتحاد"، مشددة على "رفض تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "سفير تل أبيب لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدّم أوراق اعتماده عضواً مراقباً لدى الاتحاد الإفريقي"، من دون أن توضح خلفيات هذا التطور.

وفي 25 من الشهر نفسه أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رفضها قبول إسرائيل مراقباً جديداً بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ من دون مشاورات".

ومن أصل 22 دولة عربية ترتبط 6 دول فقط بعلاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us