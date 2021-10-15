سياسة
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لماذا تعتزم مايكروسوفت إغلاق "لينكد إن" في الصين؟
أعلنت شركة مايكروسوفت عزمها إغلاق خدمة "لينكد إن" في الصين في وقت لاحق من هذا العام بعد تشديد قواعد الإنترنت من بيجين، لتصبح أحدث عملاق تكنولوجي أمريكي يخفض علاقته مع الصين.
لماذا تعتزم مايكروسوفت إغلاق "لينكد إن" في الصين؟
مايكروسوفت تغلق خدمة "لينكد إن" في الصين بعد تشديد قواعد الإنترنت من بيجين / Reuters
15 أكتوبر 2021

تعتزم شركة مايكروسوفت إغلاق خدمة "لينكد إن" في الصين في وقت لاحق من هذا العام بعد تشديد قواعد الإنترنت من بيجين.

وقالت الشركة في مدونة الخميس إنها واجهت "بيئة تشغيل أكثر تحدياً بشكل ملحوظ ومتطلبات امتثال أكبر في الصين".

وستستبدل "لينكد إن" بمنصتها المحلية في الصين تطبيقاً جديداً يُسمى "إن جوبز" يحتوي على بعض ميّزات الشبكات المهنية في "لينكد إن" ولكنه "لن يتضمن موجزاً اجتماعياً ولا القدرة على مشاركة المنشورات ولا المقالات".

وقال موقع "لينكد إن" في مارس/آذار إنه سيوقف تسجيلات الأعضاء الجدد على منصة "لينكد إن تشاينا" مؤقتاً بسبب مشكلات تنظيمية غير محددة.

وقالت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين في مايو/أيار إنها توصلت إلى أن "لينكد إن" وكذلك محرك بحث "بينغ" التابع لشركة مايكروسوفت ونحو 100 تطبيق آخر متورطون في جمع البيانات بشكل غير صحيح واستخدامها، وأمرتهم بإصلاح المشكلة.

وأفاد العديد من الباحثين هذا العام أيضاً بأنهم تلقوا رسائل تحذير من "لينكد إن" تُفيد بأنهم يشاركون "محتوى محظوراً" لن يكون قابلاً للعرض في الصين ولكن لا يزال بإمكان مستخدمي "لينكد إن" رؤيته في أماكن أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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