سياسة
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بمشاركة 7 دول.. إسرائيل تستضيف "التدريب الجوي الأكبر والأكثر تقدماً"
أعلنت إسرائيل استضافتها "التدريب الجوي الدولي الأكبر والأكثر تقدماً" الذي يحمل اسم "العلم الأزرق" في قاعدة "عوفدا" الجوية جنوبي البلاد بمشاركة 7 دول لـ"تعزيز التعاون الاستراتيجي والدولي"، وسيستمر حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
بمشاركة 7 دول.. إسرائيل تستضيف "التدريب الجوي الأكبر والأكثر تقدماً"
إسرائيل تعلن استضافتها "أكبر تدريب جوي" بمشاركة 7 دول / وسائل التواصل
15 أكتوبر 2021

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن تل أبيب ستستضيف "التدريب الجوي الدولي الأكبر والأكثر تقدماً" الذي يحمل اسم "العلم الأزرق" في قاعدة "عوفدا" الجوية جنوبي البلاد بمشاركة 7 دول، وسيستمر حتى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أدرعي في تغريدة له على تويتر أن التمرين "يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والدولي واكتساب الخبرات عبر آلية دمج استخدام طائرات الجيل الخامس والرابع، بخاصة بمواجهة سيناريوهات معقدة، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية للقوات الجوية".

وأوضح أدرعي في سلسلة تغريدات أن المشاركين سيتدربون خلال التمرين على "سيناريوهات معارك جوية وأرض-جوية، بالإضافة إلى التعامل مع تهديد صواريخ أرض-جو متقدمة وسيناريوهات قتالية في عمق أراضي العدو"، على حد تعبيره.

وسيشارك في التمرين هذا العام كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند واليونان، كما "سيتضمن لأول مرة نشر سرب طائرات مقاتلة بريطانية في إسرائيل ونشر أول سرب لطائرات مقاتلة هندية من نوع ميراج ونشر أول سرب لمقاتلات رافال الفرنسية".

بدوره قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين: "نعيش في بيئة شديدة التعقيد تتزايد بها التهديدات لإسرائيل من جهة غزة ولبنان وسوريا وإيران"، وفق البيان.

وأضاف: "إجراء تمرين دولي في هذه الظروف مع استمرار النشاط العسكري العلني والسري على كل الجبهات له أهمية استراتيجية قصوى، وتأثير كبير على سلاح الجو والجيش وإسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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