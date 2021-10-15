سياسة
3 دقيقة قراءة
تقرير أممي مسرّب يكشف منع الروهينغيا التحرك ببنغلادش.. ما القصة؟
كشفت نسخة مسربة من اتفاق للأمم المتحدة أن الاتفاق الذي يهدف إلى بدء عمل المنظمة على جزيرة نائية في بنغلادش تؤوي آلاف اللاجئين الروهينغيا لا يقدّم أي ضمانات بالسماح لهم بحرية الانتقال إلى البر الرئيسي للبلاد.
تقرير أممي مسرّب يكشف منع الروهينغيا التحرك ببنغلادش.. ما القصة؟
وطلب اللاجئون حرية التنقل بين جزيرة باشان شار النائية ومخيمات البر الرئيسي / AP
15 أكتوبر 2021

كشفت نسخة مسربة من اتفاق للأمم المتحدة أن الاتفاق الذي يهدف إلى بدء عمل المنظمة على جزيرة نائية في بنغلادش تؤوي آلاف اللاجئين الروهينغيا لا يقدّم أي ضمانات بالسماح لهم بحرية الانتقال إلى البر الرئيسي للبلاد.

ونقلت حكومة بنغلادش قرابة 19 ألفاً من اللاجئين الروهينغيا الذين عانوا الاضطهاد في ميانمار إلى جزيرة باشان شار من مخيمات على الحدود، على الرغم من احتجاجات اللاجئين ومعارضة جماعات حقوقية شبّهت الجزيرة بالسجن، وقالت إنّ بعض اللاجئين نُقلوا قسراً.

وطلب اللاجئون حرية التنقل بين الجزيرة النائية المعرضة للفيضانات، ويستغرق الوصول منها إلى الساحل ساعات، وبين مخيمات البر الرئيسي القريبة من مدينة كوكس بازار.

وتوفي عشرات في الشهور الماضية أثناء محاولة الفرار في قوارب متداعية.

ولم ترد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي رفضت مِن قبل تقديم خدمات إنسانية إلى باشان شار إلى حين استكمال التقييم، على طلب للتعليق على سبب عدم نشر الاتفاق المبرم في مطلع أكتوبر/تشرين الأول أو محتواه.

وفي بيان صدر في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول قالت المفوضية إنّ الاتفاق غطّى "موضوعات مهمة تشمل الحماية والتعليم والتدريب على المهارات وتوفير سبل كسب الرزق والرعاية الصحية، وهو ما سيساهم في دعم اللاجئين للعيش على نحو لائق في الجزيرة وتأهيلهم بشكل أفضل للعودة إلى ميانمار مستقبلاً".

وتقول بنغلادش إنها ستنقل 81 ألفاً آخرين من اللاجئين إلى الجزيرة في الشهور المقبلة.

وكشفت نسخة مسربة من الاتفاق اطلعت عليها رويترز أن الأمم المتحدة سيُتاح لها "التواصل من دون عراقيل" مع السكان وأن أي عمليات جديدة لإعادة التوطين ستكون طواعية.

لكنها ذكرت أن أي سفر بين الجزيرة والبر الرئيسي سيكون على أساس "الحاجة"، على أن تحدد الأمم المتحدة وبنغلادش التفاصيل الدقيقة بهذا الشأن وإن كان من حق اللاجئين "التحرك داخل باشان شار لممارسة أنشطتهم اليومية".

وفي بيان صدر اليوم الجمعة قالت منظمة (فورتيفاي رايتس) التي لا تهدف إلى الربح إنها اطلعت على الاتفاق ودعت الأمم المتحدة وبنغلادش لمراجعته للسماح بحرية الانتقال إلى البر الرئيسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us