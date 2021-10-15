قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ بلاده ستواصل كفاحها في سوريا بشكل مختلف للغاية في الفترة المقبلة، وإنّ "التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا تتلقى الدعم العسكري من الولايات المتحدة وأطراف أخرى".

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب أدئه صلاة الجمعة في إسطنبول أن التنظيمات الإرهابية تعتمد في نشاطاتها شمالي سوريا على الأسلحة المقدمة لها من واشنطن.

وأردف الرئيس التركي: "كنا ننتظر في هذه المرحلة بصبر، ولكن في الآونة الأخيرة استشهد رجلا أمن تركيان، إضافة إلى كثير من المدنيين الذين استشهدوا في هذه الهجمات الإرهابية".

وأكد أردوغان أن تركيا ستتعامل بشكل مختلف مع التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا وستحاربها بقوة، و"سنواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية والعناصر التي تتلقى الدعم من النظام السوري والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر".

وفي سياق آخر أكد الرئيس التركي أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني.

وتطرق أردوغان إلى زيارة وفد حركة طالبان إلى تركيا مؤخراً، وأوضح أن لدى الوفد طلبات بشأن المساعدة الإنسانية والمرحلة الجديدة في أفغانستان.

وأضاف: "سنقدم كل أنواع الدعم للشعب الأفغاني فيما يتعلق بهذه المطالب".

ولفت إلى أن تركيا كانت تتولى تشغيل مطار كابل وإذا جرى التوصل إلى اتفاقات الفترة القادمة فيمكنها تولي هذه المهمة مجدداً بالتعاون مع قطر والإدارة الحالية في أفغانستان.