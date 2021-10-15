وقعت وزارتا التجارة والخارجية في تركيا، الجمعة، بروتوكولاً لتسهيل منح تأشيرات الدخول للمرضى الأجانب بغرض السياحة العلاجية.

وبموجب بروتوكول التعاون في التأشيرات الصحية، منحت الوزارتان "اتحاد مصدري الخدمات" التركي تفويضاً لتقديم التسهيلات في مرحلة قبول طلب التأشيرة الصحية للمرضى الدوليين.

وجرى التوقيع على البروتوكول خلال مراسم بمقر وزارة التجارة بالعاصمة أنقرة، شارك فيها نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، ونائب وزير الخارجية ياووز سليم قيران، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الخدمات إيلكر أيجي.

وقال قيران في كلمة إن وزارة الخارجية كانت تعمل مع المؤسسات المعنية منذ فترة طويلة لاتخاذ هذه الخطوة في السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن كعكة السياحة العلاجية تنمو بسرعة على مستوى العالم، وأن تركيا ستستغل الفرص في هذا المجال أيضاً.

وشدد على أهمية السرعة في إصدار التأشيرات الصحية للمرضى الأجانب الذين يريدون القدوم للعلاج في تركيا.

وأوضح أن المرضى من مختلف أنحاء العالم عندما يبرزون للوزارة عملية الحجر التي قاموا بها عبر "اتحاد مصدري الخدمات" فإنهم سيحصلون على التأشيرة مع مرافقيهم في غضون 48 ساعة كحد أقصى، ليأتوا بعد ذلك إلى تركيا.

بدوره قال توزجو إن تركيا أصبحت علامة تجارية رائدة في مجالات متنوعة مثل المقاولات والبرمجيات والأفلام والمسلسلات والاستشارات الفنية والخدمات اللوجستية إلى جانب تصدير البضائع.

وأكد أن تركيا تستضيف المرضى القادمين للسياحة العلاجية من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الذين بلغ عددهم مليوناً خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تستهدف رفع عائدات هذا القطاع إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2023.

أمّا أيجي، وهو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أيضاً، فقال إن تركيا باتت بلداً يفضله الأجانب في مجال السياحة العلاجية لخبرة مواردها البشرية المؤهلة، وبنيتها التحتية القوية، والأسعار المناسبة وسهولة الوصول.