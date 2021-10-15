سياسة
3 دقيقة قراءة
السياحة العلاجية.. تركيا توقع بروتوكول تسهيل منح التأشيرات للمرضى الأجانب
وزارتا التجارة والخارجية التركيتان توقعان بروتوكولاً لتسهيل منح تأشيرات الدخول للمرضى الأجانب بغرض السياحة العلاجية. فيما أكد وزير التجارة مصطفى توزجو أن تركيا تستضيف هذا النوع من المرضى من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
السياحة العلاجية.. تركيا توقع بروتوكول تسهيل منح التأشيرات للمرضى الأجانب
وقع على البروتوكول نائب وزير التجارة، ونائب وزير الخارجية التركي ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الخدمات / AA
15 أكتوبر 2021

وقعت وزارتا التجارة والخارجية في تركيا، الجمعة، بروتوكولاً لتسهيل منح تأشيرات الدخول للمرضى الأجانب بغرض السياحة العلاجية.

وبموجب بروتوكول التعاون في التأشيرات الصحية، منحت الوزارتان "اتحاد مصدري الخدمات" التركي تفويضاً لتقديم التسهيلات في مرحلة قبول طلب التأشيرة الصحية للمرضى الدوليين.

وجرى التوقيع على البروتوكول خلال مراسم بمقر وزارة التجارة بالعاصمة أنقرة، شارك فيها نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، ونائب وزير الخارجية ياووز سليم قيران، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الخدمات إيلكر أيجي.

وقال قيران في كلمة إن وزارة الخارجية كانت تعمل مع المؤسسات المعنية منذ فترة طويلة لاتخاذ هذه الخطوة في السياحة العلاجية.

وأشار إلى أن كعكة السياحة العلاجية تنمو بسرعة على مستوى العالم، وأن تركيا ستستغل الفرص في هذا المجال أيضاً.

وشدد على أهمية السرعة في إصدار التأشيرات الصحية للمرضى الأجانب الذين يريدون القدوم للعلاج في تركيا.

وأوضح أن المرضى من مختلف أنحاء العالم عندما يبرزون للوزارة عملية الحجر التي قاموا بها عبر "اتحاد مصدري الخدمات" فإنهم سيحصلون على التأشيرة مع مرافقيهم في غضون 48 ساعة كحد أقصى، ليأتوا بعد ذلك إلى تركيا.

بدوره قال توزجو إن تركيا أصبحت علامة تجارية رائدة في مجالات متنوعة مثل المقاولات والبرمجيات والأفلام والمسلسلات والاستشارات الفنية والخدمات اللوجستية إلى جانب تصدير البضائع.

وأكد أن تركيا تستضيف المرضى القادمين للسياحة العلاجية من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الذين بلغ عددهم مليوناً خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تستهدف رفع عائدات هذا القطاع إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2023.

أمّا أيجي، وهو رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أيضاً، فقال إن تركيا باتت بلداً يفضله الأجانب في مجال السياحة العلاجية لخبرة مواردها البشرية المؤهلة، وبنيتها التحتية القوية، والأسعار المناسبة وسهولة الوصول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us