سياسة
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شاهد| الكاميرات ترصد ملكة بريطانيا وهي تشتكي قادة العالم لزوجة ابنها
رصد مقطع فيديو متداول ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وهي تشتكي لكنتها كاميليا، زوجة الأمير تشارلز، من قادة العالم الذين يتحدثون عن تغير المناخ، لكنهم لا يفعلون شيئا لهذه المشكلة.
شاهد| الكاميرات ترصد ملكة بريطانيا وهي تشتكي قادة العالم لزوجة ابنها
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تشتكي لكنتها كاميليا، زوجة الأمير تشارلز، من قادة العالم / AFP
15 أكتوبر 2021

أظهر مقطع فيديو متداول ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وهي تشتكي لكنتها كاميليا، زوجة الأمير تشارلز، من قادة العالم الذين يتحدثون عن تغير المناخ، لكنهم لا يفعلون شيئا لهذه المشكلة.

وقالت الملكة البالغة من العمر 95 عاما لكاميلا، دوقة كورنوال وزوجة ابنها تشارلز، أمير ويلز ورئيس الجمعية الويلزية، قالت: "أمر غير عادي. لقد سمعت كل شيء عن مؤتمر كوب 26.. ما زلت لا أعرف من سيأتي (إلى المؤتمر)"

وتابعت إليزابيث، التي من المقرر أن تحضر مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ "كوب 26" في غلاسكو باسكتلندا: "نحن نعرف فقط الأشخاص الذين لن يأتوا.. إنه أمر مزعج حقا عندما يتحدثون، لكنهم لا يفعلون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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