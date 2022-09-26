الحقيقة أن تركيا تمتلك جغرافيا مميزة للغاية فيها العديد من المناطق التي تعد أماكن مثالية للتخييم والاتصال مع الطبيعة، ففي تركيا المئات وربما الآلاف من المخيمات التي تمنح محبي هذه الهواية جميع البدائل الخاصة بالتخييم والمليئة بالجمال الطبيعي الخلاب، سواءً بالقرب من البحر أو داخل الغابة أو بجانب الآثار والبحيرات، فضلاً عن سفوح الجبال وقمم الهضاب.

فإذا كنت من هواة التخييم أو ممَّن ينتظرون الوقت المناسب لخوض غمار هذه التجربة، كل ما عليك فعله هو البدء في البحث عن معدات التخييم وتجهيزها وقراءة هذا المقال الذي يستعرض بعضاً من هذه الأماكن، ومن ثم تحديد مسارك والانطلاق فوراً دون إضاعة الوقت في اتخاذ القرار، فالتخييم ربما يكون طريقة السفر الوحيدة التي لا تحتاج إلى الاستعداد لشهور مقدماً.

إليكم 7 من أفضل وجهات التخييم في تركيا:

1- يديغولار (بولو) | Yedigöller (Bolu)

تعد حديقة يديغولار الوطنية (Yedigöller Milli Parkı) في ولاية بولو، البعيدة نحو 340 كيلومتراً عن مدينة إسطنبول، أحد أشهر أماكن التخييم في تركيا في جميع الفصول وبالأخص فصل الخريف، فباسمها الذي يعني بالتركية "البحيرات السبع" فضلاً عن وقوعها داخل قلب الغابة تمنحك فرصة لا تعوض لتعلم لغة الطبيعة بأسهل طريقة، كما تعتبر من أفضل المواقع لأولئك الذين بدؤوا التخييم للتو.

لا توجد كهرباء في منطقة التخييم، ويُسمح بإشعال النار بشرط توخي الحذر، كما يمكن للزائرين صيد الأسماك والمشي لمسافات طويلة داخل الغابة بجانب السباحة طبعاً.

2- كيليبيكلار فاديسي (موغلا) | Kelebekler Vadisi (Ölüdeniz)

يعتبر كيليبيكلار فاديسي (Kelebekler Vadisi)، الذي يعني بالتركية وادي الفراشات، أحد أشهر المعالم السياحية في تركيا في الآونة الأخيرة، فهو إلى جانب كونه نقطة جذب سياحية رئيسية في مدينة فتحية الواقعة بولاية موغلا، فإنه يعد أيضاً مكاناً مميزاً لممارسة التخييم بالقرب من الساحل بفضل ما يقدمه من فرص عديدة على رأسها السباحة والغوص والقفز بالمظلات.

المكان يتسع لـ125 خيمة تقريباً، كما يوفر المخيم خدمات الكهرباء والاستحمام والمراحيض مجاناً في أوقات معينة من اليوم، ويتم الدخول إلى موقع المخيم بأسعار معقولة. ويوفر خدمة تأجير الأكواخ لهؤلاء الذين لا يستطيعون النوم في الخيام.

3- كاراجول (أرتفين) |Karagöl (Artvin)

تقع بحيرة كاراجول (Karagöl) على بعد 25 كيلومتراً من منطقة (Borçka) الواقعة في ولاية أرتفين شمال تركيا، فمنطقة التخييم هذه عبارة عن أرض مستوية مغطاة بالأعشاب تطل على سفح جبل مغطى بأشجار خضراء كثيفة الأوراق، تقدم لزوارها جمالاً طبيعياً في جميع فصول السنة.

توجد في منطقة التخييم منشأة تابعة للبلدية توفر الخدمات الأساسية. لكن دعنا نذكرك أن صيد الأسماك محظور في كاراجول.

4- أخدود كوبرولو (أنطاليا) | Köprülü Kanyon (Antalya)

يعتبر أخدود كوبرولو الذي يعد من أطول الأودية في تركيا، حيث يبلغ طوله قرابة 14 كيلومتراً وارتفاع جدرانه يتجاوز 100 متر، أحد الأماكن المفضلة للتخييم في تركيا سواءً للسكان المحليين أو للأجانب.

يحتوي الوادي على العديد من البدائل لأماكن التخييم، ولكن للحصول على تجربة تخييم مريحة، سيكون من الأفضل البحث عن تقييم هذه المخيمات مسبقاً. في مثل هذه الأماكن يمكنك بسهولة حل احتياجاتك من الاستحمام والمرحاض والكهرباء.

5- إيغنادا لونغوز (كيركلاريلي) | iğneada Longoz Ormanları (Kırklareli)

تعتبر غابات إيغنادا لونغوز الواقعة في ولاية كيركلاريلي في الشق الأوروبي لتركيا على ساحل البحر الأسود واحدة من المناطق الرائعة حيث يمكن القيام بالتخييم والاستمتاع بشواطئها وشمسها.

من الممكن أن تجد العديد من مناطق التخييم في إيغنادا. بعد القيام بجولة استكشافية، يمكنك الاستقرار في منطقة التخييم التي تشعرك بالراحة والطمأنينة.

6- ساهيلكوي (إسطنبول) | Sahilköy (İstanbul)

إذا كنت من سكان إسطنبول أو زائريها فإن مخيم ساهيلكوي (Sahilköy) الواقع على ساحل البحر الأسود ضمن منطقة شيلي في مدينة إسطنبول يعد خياراً مثالياً لأولئك الأشخاص الذين سيجربون التخييم لأول مرة.

يمكن الذهاب إلى المخيم بسيارتك الشخصية أو من خلال الحافلة التي تنطلق من منطقة أوسكودار، ويمكنك نصب خيمتك تحت ظل الأشجار هناك أو استئجار خيمة إذا كنت لا تمتلك واحدة والاستمتاع بصوت الأمواج.

7- أكياكا (موغلا) | Akyaka (Gökova)

في مخيمات أكياكا الواقعة بولاية موغلا، يمكنك نصب خيمتك بجوار نهر (Azmak) أو تحت ظلال أشجار الصنوبر أو بالقرب من الساحل. ومنطقة التخييم المسماة (Gökova Orman Kampı) بسعة 300 خيمة و70 كرفاناً فضلاً عن خلجانها الـ8 يوصى بها بشدة لقربها من البحر وجمال طبيعتها.

يوفر هذا المخيم بدائل أكثر من المناطق الأخرى، ومنها خدمة التزود بالكهرباء وأماكن غسل الأطباق وغسل الملابس والمطبخ والمياه الساخنة والباردة وخدمات التسوق. علاوة على ذلك، فإن أحد أفضل البدائل هو توفير أماكن رائعة لممارسة السباحة، حيث يمكنك السباحة وقتما تشاء في الخلجان الثمانية وقضاء وقت ممتع برفقة الطبيعة.

رسوم الدخول إلى المخيم رخيصة، بالطبع، يتم فرض رسوم مختلفة للتخييم في الخيام ورسوم مختلفة للتخييم في الكرفان. وإذا كنت تريد البقاء هنا لفترة أطول، فلا تقلق بشأن الطعام، المقاهي والمطاعم في منطقة التخييم ستساعدك في هذا الصدد.