أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك، الجمعة، أن وفداً من بلاده يعتزم التوجه إلى تركيا من أجل شراء منظومات أسلحة جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي خلوصي أقار، عقب لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود، في العاصمة وارسو.

وأشار بلاشزاك إلى أن التعاون بين تركيا وبولندا غير مقتصر على الصناعات الدفاعية فقط، مؤكداً وجود تعاون هام في مجال التعليم أيضاً.

وقال: "قريباً سيتوجه وفد من بولندا إلى تركيا مجدداً من أجل شراء منظومات أسلحة ومشاركة الخبرة التكنولوجية".

وأكد أن البلدين يتعاونان في مجالات مختلفة وليس ضمن حلف شمال الأطلسي فقط، مضيفاً "الاتفاقيات الموقعة بشأن التعاون بين البلدين خلال زيارة الرئيس أندريه دودا إلى تركيا، وشراء الطائرات المسيرة تعتبر مؤشراً ملموساً على هذا التعاون".

من جانبه، تطرق وزير الدفاع التركي إلى التعاون الاستراتيجي ضمن "الناتو" بين البلدين، مؤكداً مواصلة بذل كل الجهود من أجل تطوير التعاون بينهما.

وشكر أقار بولندا إزاء الدعم الذي قدمته في إطار الناتو، قائلًا: "طائراتنا أدت مهامها بنجاح رفقة القوات المسلحة البولندية منذ يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول الماضي في إطار مهمة الشرطة الجوية (للناتو)".

ولفت إلى أن مباحثات اليوم تناولت قضايا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري، مشدداً على أن العلاقات ستكتسب زخماً أكثر مع اتفاقية الإطار العسكري التي ستوقع الأيام المقبلة.

وأشار أقار إلى إمكانات البلدين في تلك المجالات، مضيفاً: "سنواصل بذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز قواتنا المسلحة وأمن بلدينا، وبذلك أعتقد أننا سنسهم بشكل هام من أجل الناتو والمنطقة، وبنفس النهج سنبذل جهودنا من أجل ديمومة السلام والاستقرار في البحار الأسود وإيجة وشرق المتوسط".