سياسة
2 دقيقة قراءة
أذربيجان: أرمينيا وإيران كانتا تهربان المخدرات عبر إقليم قره باغ لـ30 عاماً
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أرمينيا وإيران استخدمتا إقليم "قره باغ"، قبل تحريره، لتهريب المخدرات إلى أوروبا لنحو 30 عاماً. وأوضح أنه عقب تحرير إقليم "قره باغ" تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات المرسلة من إيران إلى أرمينيا ومنها إلى أوروبا.
أذربيجان: أرمينيا وإيران كانتا تهربان المخدرات عبر إقليم قره باغ لـ30 عاماً
لفت علييف إلى أن أذربيجان انتصرت في "قره باغ" وضمنت وحدة أراضيها من جديد / AA
15 أكتوبر 2021

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أرمينيا وإيران استخدمتا إقليم "قره باغ"، قبل تحريره، لتهريب المخدرات إلى أوروبا لنحو 30 عاماً.

جاء ذلك في تصريحات له الجمعة، خلال مشاركته عبر تقنية فيديو كونفرنس في قمة زعماء رابطة الدول المستقلة (12 دولة كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقاً).

وصرّح بأن أذربيجان ضبطت عقب تحرير "قره باغ" كميات كبيرة من المخدرات المرسلة من إيران إلى أرمينيا ومنها إلى أوروبا.

وأضاف: "هذا يعني أن أرمينيا اتحدت مع إيران خلال 30 عاماً تقريباً لاستخدام الأراضي الأذربيجانية المحتلة سابقاً كمسار للمخدرات إلى أوروبا".

ولفت علييف إلى أن أذربيجان انتصرت في "قره باغ" وضمنت وحدة أراضيها من جديد.

وأكّد أن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات بشأن ترسيم الحدود وإبرام اتفاق سلام مع أرمينيا بشرط الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي.

وشدّد على أن الأراضي التي كانت محتلة من قبل أرمينيا استخدمت لفترة طويلة من أجل تجارة المخدرات وتدريب الإرهابيين الأجانب.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us