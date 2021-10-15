دعا يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، يوم الجمعة، مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إيضاح أسباب موافقتهم على شراء نادي نيوكاسل من قبل صندوق الثروة السيادي السعودي، وسط مخاوف بشأن حقوق الإنسان في المملكة.

وفي حديث مطول عن الآثار المحتملة للملكية السعودية للنادي، قال كلوب إن نيوكاسل أصبح الآن "مملوكاً لدولة"، وسيكون له مكان "مضمون" في دوري أبطال أوروبا في غضون سنوات قليلة.

ووافق الدوري الإنجليزي الممتاز على استحواذ طويل الأمد بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (409 ملايين دولار) الأسبوع الماضي، بعد أن قال إنه مقتنع بأن صندوق الاستثمارات العامة قدم "تأكيدات ملزمة قانوناً بأن المملكة العربية السعودية لن تسيطر على نيوكاسل".

ويرأس هذا الصندوق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي اشترى 8% من حصصه، في حين يضم مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ستة وزراء سعوديين ومستشاراً للديوان الملكي.

وسلط ناشطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، بعد أن قالت أجهزة المخابرات الأمريكية إنها تعتقد أن القتل جاء بأمر من ولي العهد، وهو الأمر الذي نفته المملكة.