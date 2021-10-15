سياسة
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"يفكرون بجدية في ذلك".. هل تشتري بريطانيا المسيّرات التركية المسلحة؟
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن بلاده قدمت خيارات لبريطانيا حول الطائرات المسيّرة، وهم يفكرون بجدية في هذه الخيارات، وأضاف الوزير أنه بذلك سيزداد عدد الطائرات من دون طيار التركية في سماء أوروبا.
"يفكرون بجدية في ذلك".. هل تشتري بريطانيا المسيّرات التركية المسلحة؟
وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي يكشف أن بريطانيا مهتمة بشكل جدي بالمسيّرات التركية المسلحة / AA
15 أكتوبر 2021

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، الجمعة، أن بريطانيا مهتمة بشكل جدي بالمسيّرات التركية المسلحة.

وفي حديث لقناة CNN Turk قال وارانك: "قدمنا لهم خيارات وهم الآن يفكرون بجدية في هذه الخيارات".

وأضاف الوزير التركي: "إذا اتخذت المملكة المتحدة قرارها، فسيكون هناك دولة جديدة جرى تصدير طائرات تركية مسلحة من دون طيار إليها. كما سيزداد عدد الطائرات من دون طيار التركية في سماء أوروبا".

وفي وقت سابق أشاد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بالابتكار التركي في مجال الدفاع، وأبدى إعجابه بالطائرات المسيرة التركية ومدى فعاليتها على الأرض.

وأشار الوزير البريطاني، وقتها، إلى أن العديد من الدول الغربية لم تحظ بالريادة في مجال تحديث الدفاع في حين أنها تراقب الآخرين يفعلون ذلك.

وقال: "خذوا على سبيل المثال الطائرة التركية المسيرة "بيرقدار تي بي2"، لقد كان استخدامها في سوريا وليبيا وأماكن أخرى مسؤولاً عن دمار المئات من العربات المدرعة وحتى أنظمة الدفاع الجوية".

وتعتبر الطائرات المسيرة التركية من أفضل الطائرات التكتيكية على مستوى العالم، وتساهم بشكل كبير في تزويد قوات حرس الحدود التركي بالمعلومات الفورية اللازمة.

وكذلك تعد طائرات بيرقدار العين الساهرة للأجهزة الأمنية التركية، خاصة في المناطق الحدودية.

ويستخدم الجيش التركي هذا الطراز من الطائرات في ساحات المعارك بشكل مكثف أكثر من الأمريكيين، وعلى شكل أساطيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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