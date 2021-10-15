ارتفعت عملة بتكوين الجمعة متجاوزة 60 ألف دولار لأول مرة في ستة أشهر، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد الآمال في موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على تأسيس صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للعملة المشفرة، وهو ما سيفتح الباب على الأرجح أمام زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية.

ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على أول صندوق أمريكي للمؤشرات المتداولة لبتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة.

وقفزت بتكوين، كبرى العملات المشفرة في العالم، إلى 61869.05 دولار، أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل/نيسان، وجرى تداولها في أحدث التعاملات مرتفعة 6.9 بالمئة عند 61346 دولاراً.

وارتفعت العملة بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر/أيلول، وتقترب من مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولاراً الذي سجلته في أبريل/نيسان.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن من المنتظر أن تسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ببدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة لبتكوين الأسبوع القادم.