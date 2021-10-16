سياسة
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سويسرا.. أعراض خطيرة لدى 3 آلاف شخص ووفاة 150 بين متلقي لقاح كورونا
أعلنت هيئة الرقابة على سوق الأدوية السويسرية الجمعة تسجيل نحو 3000 عارض جانبي خطير بعد التطعيم ضد كورونا في البلاد، و150 حالة وفاة ذات صلة، وقالت إن الحالات ارتبطت بجرعات لقاح "مودرنا"، ولقاح "كوميرناتي" لشركتَي "فايزر/بيونتك".
سويسرا.. أعراض خطيرة لدى 3 آلاف شخص ووفاة 150 بين متلقي لقاح كورونا
الهيئة قالت إنه على الرغم من الارتباط الزمني بين تلقي اللقاح وحالات الوفاة فلا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفاة / AA
16 أكتوبر 2021

قالت هيئة الرقابة على سوق الأدوية السويسرية الجمعة إنها سجلت نحو 3000 عارض جانبي خطير بعد التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد، و150 حالة وفاة ذات صلة.

وابتداءً من 12 أكتوبر/تشرين الأول، تلقت الهيئة "سويس ميديك" ما مجموعه أكثر من 8700 تقرير عن ردود الفعل السلبية المشتبه بها للقاحات "كوفيد-19" والتي أخضعتها للمراقبة.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن أكثر من 5700 تقرير تتعلق بآثار جانبية خفيفة، لكن نحو 3000 تقرير تتعلق بردود فعل شديدة من جراء تلقي لقاحات فيروس كورونا "سارس كوف 2".

وأضاف البيان: "في 150 حالة خطيرة مات أشخاص بعد فترات متفاوتة من تلقي اللقاح، وعلى الرغم من الارتباط الزمني، لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن التطعيم كان سبب الوفاة"، موضحاً أن متوسط ​​عمر المتوفى كان 79.8 سنة .

كما أشارت إلى أن أكثر من 6000 تقرير عن آثار جانبية ارتبطت بلقاح "مودرنا"، وأكثر من 2500 تقرير ارتبطت بلقاح "كوميرناتي" لشركتَي "فايزر/بيونتك"، في حين لم يُحدد اللقاح المستخدم في 158 حالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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