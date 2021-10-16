سياسة
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ما قصة "الجوازات الذهبية" التي تعتزم قبرص الرومية استردادها؟
أعلنت قبرص الرومية اعتزامها استرداد الجنسية من 45 مستثمراً أجنبياً كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي أُلغي العام الماضي تحت وطأة اتهامات بالفساد.
ما قصة "الجوازات الذهبية" التي تعتزم قبرص الرومية استردادها؟
قبرص تعتزم استرداد 45 "جواز سفر ذهبياً" منحت بموجب برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار / AFP
16 أكتوبر 2021

أعلنت قبرص الرومية الجمعة اعتزامها استرداد الجنسية من 45 مستثمراً أجنبياً كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي أُلغي العام الماضي تحت وطأة اتهامات بالفساد.

واستندت الحكومة القبرصية الرومية في قرارها إلى نتائج تحقيق خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير أخرى بحق 102 حالة، وفق المتحدث باسمها ماريوس بيليكانوس.

وقال المتحدث إن الحكومة قررت البدء بعملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمراً وستة من أقاربهم، كما ستدرس الحكومة 6 حالات أخرى ومراقبة 47.

وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا ميرون نيكولاتوس لجنة التحقيق الخاصة بقضية "جوازات السفر الذهبية" التي منحت بين عامَي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من تحديد مسؤوليات "جنائية وسياسية".

وكان نيكولاتوس قال للصحفيين في يونيو/حزيران إن "من الواضح أن برنامج الاستثمار القبرصي كان يعمل بين عامَي 2007 و2020 بوجود ثغرات وقصور وإطار عمل تشريعي غير ملائم إضافة إلى عدم وجود إطار تنظيمي تقريباً".

وتوصل التحقيق إلى أن 53% من 6779 جواز سفر صادرة بموجب البرنامج مُنحت بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.

وألغت الجزيرة المتوسطية البرنامج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أن أذاعت قناة الجزيرة القطرية وثائقياً يظهر صحفيين متخفين بصفة وسطاء يعملون على ترتيب حصول رجل أعمال صيني على جنسية قبرصية رومية على الرغم من امتلاكه سجلاً إجرامياً.

وصُوّر رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس ونائب من المعارضة سراً خلال محاولتهما تسهيل العملية، لكنهما استقالا بعد ذلك على الرغم من تمسكهما ببراءتهما.

وذكرت الجزيرة أن عشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر من خلال برنامج الاستثمار كانوا قيد تحقيق جنائي أو هم خاضعون لعقوبات دولية أو حتى يقضون عقوبات في السجن.

واجتذب البرنامج مستثمرين أجانب أثرياء يسعون للحصول على جواز سفر من قبرص الرومية العضو في الاتحاد الأوروبي يسمح لهم بالسفر والإقامة داخل دول التكتل الـ27.

ومارست بروكسل ضغوطاً على قبرص لإصلاح البرنامج بسبب مخاوف من أنه قد يكون ساعد عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى داخل الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت قبرص أنها جذبت عبر البرنامج استثمارات في أعقاب الانهيار الاقتصادي للجزيرة عام 2013.

وأصدرت قبرص آلاف جوازات السفر بموجب البرنامج الذي در عليها أكثر من سبعة مليارات يورو منذ إطلاقه، إذ كان الأجنبي يحصل على جنسية مقابل استثماره بمبلغ 2.5 مليون يورو.

وحذرت المفوضية الأوروبية قبرص مراراً بشأن البرنامج وأطلقت إجراءات قانونية بحقها لا تزال سارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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