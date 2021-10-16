سياسة
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مديرة برامج آبل تتهم الشركة بفصلها من العمل بعد قيادة حركة ضد التحرش
قالت موظفة بشركة آبل إن الشركة فصلتها بعد أن قادت حركة بين زملائها لإعلان حالات ما وصفوه بالتحرشات والتمييز في الشركة، وتأتي المزاعم وسط أمثلة أخرى على استياء الموظفين من الشركة، إذ تقدم موظفان بشكوى ضد آبل إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل.
مديرة برامج آبل تتهم الشركة بفصلها من العمل بعد قيادة حركة ضد التحرش
الموظفة قالت إنها تعتقد أنها فُصلت بسبب نشاطها في مكان العمل / Reuters
16 أكتوبر 2021

قالت موظفة في شركة آبل إن الأخيرة فصلتها بعد أن قادت حركة بين زملائها لإعلان حالات ما وصفوه بالتحرشات والتمييز في الشركة الخميس.

وقالت جانيك باريش مديرة برامج آبل إن الشركة أبلغتها يوم الخميس أنه جرى فصلها لحذفها مواد على أجهزة الشركة، بينما كانت قيد التحقيق بشأن تسريب ما دار خلال اجتماع بشأن نشاط الشركة لوسائل الإعلام. وقالت لرويترز إنها تنفي هذا التسريب.

وقالت باريش لرويترز إنها حذفت تطبيقات تتضمن تفاصيل عن مواردها المالية ومعلومات شخصية أخرى قبل تسليم أجهزتها لشركة آبل جزءاً من التحقيق.

وأضافت أنها تعتقد أنها فُصلت بسبب نشاطها في مكان العمل.

وقالت: "بالنسبة إليَّ يبدو أن هذا انتقام واضح لحقيقة أنني كنت أتحدث علناً عن الانتهاكات التي تحدث في شركتي، والمساواة في الأجور، وبشكل عام عن ظروف العمل لدينا".

وقالت شركة آبل الجمعة إنها لا تناقش أموراً محددة تخص الموظفين.

وشهدت شركة آبل في الآونة الأخيرة أمثلة أخرى على استياء الموظفين. وفي الشهر الماضي قال موظفان بشركة آبل لرويترز إنهما قدما اتهامات ضد الشركة للمجلس الوطني لعلاقات العمل. واتهم الموظفان شركة آبل بالانتقام ووقف مناقشة الأجور بين الموظفين، من بين اتهامات أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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