أعلنت الحكومة المغربية أنها ستصدّق السبت على اتفاقين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان نشرته الوكالة الرسمية بأنها ستقرّ مشروعَي قانون للتصديق على الاتفاقين في اجتماع هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان الأربعاء.

ونالت حكومة أخنوش ثقة 213 نائباً من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، مقابل معارضة 64 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وقالت الحكومة إنها ستتدارس وتقرّ السبت مشروعَي قانون للموافقة على "اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، موقعين بالرباط في 11 أغسطس/آب 2021".

وأضافت: "الاتفاق الأول بشأن الخدمات الجوية، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة".

ويُحال مشروعا القانونين عقب تصديق الحكومة عليهما إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت، وفي حال التصديق يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.‎

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 عيّنت إسرائيل السفير السابق لدى القاهرة دافيد غوفرين ممثلاً دبلوماسياً لها في المغرب، قبل أن تفتح تل أبيب مكتباً تمثيلياً لها بالرباط في أغسطس/آب الماضي.

والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتَي سلام مع إسرائيل منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎