سياسة
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بالصور.. استخراج 40 جسماً غريباً من بطن نعامة بتركيا بينها سكاكين
فوجئ أطباء في ولاية ديار بكر التركية بكمية الأجسام الغريبة التي وجدوها في بطن نعامة، بعد أن أحضرها صاحبها للاشتباه بابتلاعها سكيناً، وتمكن الأطباء من إخراج 40 جسماً غريباً من سكاكين وولاعات وأنابيب بلاستيكية ومسامير من بطن النعامة عبر عملية جراحية.
بالصور.. استخراج 40 جسماً غريباً من بطن نعامة بتركيا بينها سكاكين
صاحب النعامة أحضرها إلى المستشفى بعد الاشتباه بابتلاعها سكيناً / AA
16 أكتوبر 2021

استخرج أطباء في ولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق) 40 جسماً غريباً من سكاكين وولاعات وأنابيب بلاستيكية ومسامير من بطن نعامة عبر عملية جراحية أجروها لها بعد الاشتباه بابتلاعها سكيناً.

واصطحب علي أوغراك صاحب النعامة "دجلة" إلى مستشفى كلية البيطرة بجامعة دجلة بولاية ديار بكر، بعد اشتباهه بابتلاع نعامته سكيناً.

وأثناء الفحص تبين لدى الأطباء مواد معدنية في جوف النعامة التي يبلغ عمرها عامين، ليقرروا إجراء عملية جراحية لاستخراج تلك المعادن.

وفي حديثه للصحافة قال أوغراك إنه مشغوف بتربية الحيوانات كالحمام والعصافير والنعام، بمسقط رأسه بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ولفت إلى أن جيرانه حذروه بسقوط سكينٍ بين الأعشاب التي تتغذى عليها النعامة "دجلة".

وقال: "شعرت بالقلق لاحتمال ابتلاع النعامة السكين، وأتيت بها إلى ديار بكر (من شرناق)، حيث أجروا لها عملية جراحية، واستخرجوا من جوفها 40 جسماً غريباً بدلاً من سكين واحدة".

بدوره قال البروفيسور صادق يايلا إن طاقماً طبياً أجرى العملية للنعامة، واستخرجوا من معدتها معادن بأحجام مختلفة إلى جانب أنابيب بلاستيكية ومسامير وسكاكين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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