سياسة
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أفغانستان.. تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجير أكبر مسجد للشيعة بقندهار
تبنى تنظيم داعش الإرهابي فجر السبت التفجير الذي استهدف مسجداً في ولاية قندهار الأفغانية، الذي أسفر عن سقوط 62 قتيلاً. وقال في بيان إنّ انتحاريين اثنين نفّذا الهجوم على المسجد الذي يُعدّ أكبر مسجد تابع للشيعة في مركز قندهار.
أفغانستان.. تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجير أكبر مسجد للشيعة بقندهار
تفجير مسجد "فاطمة" بقندهار أسفر عن قتل 62 شخصاً وإصابة 68 آخرين / AFP
16 أكتوبر 2021

أعلن تنظيم داعش الإرهابي فجر السبت مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجداً للطائفة الشيعية في ولاية قندهار الأفغانية الذي أسفر عن سقوط 62 قتيلاً.

وتبنى التنظيم في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي الهجوم على مسجد "فاطمية" أثناء صلاة الجمع، في ولاية قندهار معقل طالبان السابق.

وقال إنّ انتحاريين اثنين نفّذا الهجوم على المسجد الذي يُعدّ أكبر مسجد تابع للشيعة في مركز قندهار.

ومساء الجمعة أفادت وكالة "Bakhtar" الأفغانية بأن حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذه 3 أشخاص، ارتفعت إلى 62 قتيلاً بينما أصيب 68 آخرون على الأقل.

والهجوم يأتي بعد أسبوع من تفجير تبناه "داعش" استهدف مسجداً شيعياً في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمالي البلاد وأودى بحياة نحو 120 شخصاً حسب بعض التقارير.

ويُعتبر "داعش" عدواً لدوداً لحركة طالبان ويرى التنظيم أن الشيعة "مرتدّون"، وسبق أن أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات القاتلة في أنحاء البلاد منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس/آب إبان انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

كما استهدف التنظيم مقاتلي حركة طالبان أيضاً في هجمات متعددة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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